Francesco Sarcina costretto a cancellare il suo musical: “Un anno di lavoro buttato”

IPA Francesco Sarcina

“Questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia…”: basta leggere per iniziare a cantare. La canzone dedicata a Giulia, fin dal 2003 – anno in cui debuttò in radio – è tra le più note della musica italiana. Piaccia o meno, la conoscono tutti, rimane in testa a chiunque l’ascolti. Ed è così da oltre vent’anni. Due decenni che Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni, avrebbe voluto celebrare con un musical ispirato al famoso singolo. Le cose, però, non sono andate come sperato e lo spettacolo è stato annullato.

Cancellato il musical di Francesco Sarcina

Dal 14 al 22 marzo, presso il Teatro Nazionale di Milano, sarebbe dovuto andare in scena il musical Immensamente Giulia. Al suo posto, però, ci sarà qualcos’altro. Lo spettacolo che avrebbe dovuto raccontare la vera storia del gruppo Le Vibrazioni e della loro hit più famosa, Dedicato a te, è stato cancellato. A comunicarlo è stesso leader della band e autore del musical, Francesco Sarcina.

“Vi ho raccontato di un lavoro scritto con estremo amore, – esordisce il cantante in un video pubblicato sul suo profilo Instagram – ma questo spettacolo non si farà”. La scelta arriva dalla produzione, motivata, spiega Sarcina, dai pochi biglietti venduti a 20 giorni dalla conferenza stampa. Non si farà neppure la promozione prevista: le prospettive non sono sufficienti e, semplicemente, si chiude baracca. “Bastano 20 giorni per decretare la fine di un progetto, – si sfoga Francesco – per uccidere più di un anno e mezzo di lavoro di più di 20 persone, giovani arrivati da tutta Italia”.

Ed è proprio ai lavoratori del musical che si rivolge la preoccupazione del leader de Le Vibrazioni, agli attori, costumisti, cantanti, scenografi, coreografi. “Questi ragazzi hanno buttato via tutta questa anima, tutti questi sogni” e, di fronte a tale impegno, Sarcina spera che “la produzione prenda atto e si responsabilizzi, si occupi di questi ragazzi e paghi la loro maestria. Perché è importante che si rispetti e si cerchi di onorare l’impegno preso”.

Dal canto suo, conclude Sarcina, al di là dell’ingente tempo personale perduto, gli resta “il dispiacere di non fare questo spettacolo meraviglioso, che veramente era molto bello”.

L’omaggio alla vera Giulia, morta 2 anni fa

Il musical, ancor più che raccontare de Le Vibrazioni e del loro successo, voleva rendere omaggio alla Giulia che ispirò Dedicato a te. Si tratta di Giulia Tagliapietra, ex fidanzata di Francesco Sarcina quando non era ancora famoso, la giovane che lo aiutò a superare uno dei momenti più difficili della sua esistenza. Dedicato a te fu scritta a relazione già conclusa, in segno di perdono e di un amore che prosegue, anche dopo la fine della storia.

Giulia – che compare per un attimo nel video del brano a lei dedicato – viveva a Milano, lavorava come gemmologa, aveva un marito e due bambini. È morta nel 2024, a soli 46 anni, a causa di un tumore al seno. Per questo motivo, ha spiegato Sarcina, il musical prevedeva la collaborazione con alcuni ospedali italiani, per sensibilizzare le giovani donne sull’importanza della prevenzione.

