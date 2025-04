Francesca Sorrentino, lo sfogo social: “Non mi dite che sono un personaggio pubblico”

Fonte: IPA Maria de Filippi

Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island, di Uomini e Donne e ora creator seguitissima sui social, ha deciso di rompere il silenzio con una serie di storie Instagram che sanno di sfogo ma anche di resa dei conti. Dopo aver letto una pioggia di commenti velenosi, ha deciso di restituire pan per focaccia. “Oggi mi sento più frustrata del solito”, ha esordito, raccontando di aver letto messaggi intrisi di cattiveria: critiche sul suo aspetto, insinuazioni sugli interventi estetici, giudizi sul suo modo di parlare. E non è la prima volta.

Francesca Sorrentino e gli interventi estetici: “La mia faccia non è la vostra”

“Rifatta il naso, il seno, e basta. E comunque la mia faccia non è la vostra”, dice Francesca. Non si nasconde, non nega gli interventi, ma respinge l’idea di doversi giustificare con chi la aggredisce gratuitamente.

“Se vogliamo unirci tutti al gregge che dice ‘fa schifo, è brutta’, ok. Ma io oggi ho deciso di rispondere”.

Ed è andata a commentare i video di chi l’ha insultata, trattandoli con la stessa moneta. Forse un gesto diretto, ma che ha reputato efficace.

“Se sei un personaggio pubblico devi subire?” La risposta al vetriolo

Francesca Sorrentino affronta poi una delle frasi più tossiche che vengono rifilate alle persone esposte: “Eh ma sei un personaggio pubblico”. Come se questo fosse un lasciapassare per aggredire, per ferire, per trasformare chi si espone in un bersaglio da colpire senza conseguenze. “Non funziona così. Se voi mi insultate, io posso rispondere. E se non vi sta bene, zitti pure voi”. Non accetta l’idea di dover diventare il contenitore delle frustrazioni altrui solo perché condivide pubblicamente parti della sua vita.

Chi è Camilla: la follower finita nel mirino di Francesca Sorrentino

A finire sotto i riflettori delle sue storie è anche una certa Camilla, rea di aver spalleggiato una ragazza che la insultava e di aver sostenuto che Francesca cancellasse i commenti scomodi. “Non ho cancellato niente, anche se a volte lo faccio. Perché so che mia madre, mio padre, mia nonna leggono tutto. E quando vedono che mi augurate la morte o mi date della maleducata, ci restano male”.

La creator rivendica il diritto di proteggere se stessa e la sua famiglia, senza per questo essere accusata di voler manipolare la narrazione. Camilla, secondo la Sorrentino, avrebbe anche sostenuto che un commento scritto da lei avrebbe un peso diverso solo perché pubblicato da un personaggio noto. “Quindi se lo fate voi va bene, ma se lo faccio io è un dramma?”.

Francesca Sorrentino risponde a chi la attacca per la voce

Uno dei bersagli preferiti dai suoi detrattori è la voce. Troppo nasale, troppo fastidiosa, troppo qualcosa.

“Mi scrivete che faccio addormentare i bambini, che ho la voce da piagnona, che faccio la pelle alle ginocchia… Ma questa è la mia voce, e vi è andata male”.

Racconta che a una creator che le ha scritto messaggi velenosi mentre preparava dolcetti per TikTok, Francesca ha persino mandato un vocale: “Non ti taggo solo perché non voglio farti diventare virale. Ma rispondimi, voglio sentire la tua voce”. Non è la prima volta che riceve questo tipo di offese: dopo Temptation Island e Uomini e Donne, in molti hanno avuto da ridire sul suo modo di parlare. Stavolta, però, ha deciso di non incassare in silenzio.

Insulti sui social: Francesca Sorrentino ricorda che dietro ai profili ci sono persone vere

Nel finale del suo sfogo, la creator mette a fuoco il punto. “Quando vi leggo, penso che perdete tempo a insultare una persona reale. E magari poi vi sedete a tavola con la vostra famiglia, con gli amici, come se niente fosse. Ma quei commenti fanno male”. Nessun appello al rispetto, nessun moralismo. Solo una constatazione amara, e cioè che le parole feriscono. Anche se arrivano da uno schermo. Anche se chi le riceve è abituato a stare sotto i riflettori.