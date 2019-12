Perché stanno tutti parlando di Francesca Pascale, lady Berlusconi

editato in: da

Che fine ha fatto Francesca Pascale, la fidanzata di Silvio Berlusconi

Francesca Pascale, compagna dell’ex premier Silvio Berlusconi, è tornata a far parlare di sé per via dell’endorsment al movimento delle 6.000 Sardine. Intervistata dall’Huffington Post, la 34enne napoletana, ufficialmente al fianco di Berlusconi dal 2012, ha dichiarato di guardare con interesse al movimento nato su iniziativa del bolognese Mattia Santori e di altri tre trentenni emiliani.

La fidanzata dell’ex capo del Governo – oggi Presidente di Forza Italia – ha altresì sottolineato che si augura che “non facciano come i grillini” e di ritrovare nel movimento “elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi”.

Francesca Pascale ha inoltre dichiarato di stare valutando la possibilità di scendere in piazza con i rappresentanti delle Sardine che, sabato 14 dicembre, organizzeranno a Roma la loro prima manifestazione nazionale (l’evento avrà luogo in Piazza San Giovanni).

La compagna ufficiale di Silvio Berlusconi ha affermato che valuterà “il piacere di riscendere in piazza per la libertà di tutti” se il movimento delle Sardine saprà interpretare lo spirito democratico e liberale di chi “non vuole rassegnarsi a un’Italia che sia monocolore e sovranista”.

Come hanno reagito alle sue parole gli esponenti del movimento nato sui social come voce alternativa alle posizioni sovraniste di Matteo Salvini? Mattia Santori, bolognese di 32 anni tra i fondatori delle 6.000 Sardine nonché portavoce ufficiale, raggiunto dai microfoni di ANSA ha fatto presente che il movimento non ha bandiere proprio perché accetta chiunque voglia prendere posizione contro “la retorica sovranista divisiva professata da una parte della destra”.

Il leader delle Sardine ha però sottolineato che, sia in Emilia Romagna sia in altre Regioni, Forza Italia è alleata con “i principali artefici di questa retorica”. Il giovane analista politico, che nel tempo libero insegna atletica, frisbee e basket ai bambini, ha poi virato verso l’ironia, affermando che se Francesca Pascale “viene con una bella sardina colorata, chiuderemo un occhio”.

Tornando alla compagna di Silvio Berlusconi ricordiamo che già agli inizi del mese di novembre aveva espresso una posizione chiara contro il sovranismo nel corso di un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano in occasione del lancio di un’associazione per la rivendicazione dei diritti LGBT.