Francesca Ferragni con il pancione in bella vista su Instagram è splendida

La gravidanza le dona tantissimo: negli occhi c’è quella luce che racconta di una grande gioia, il corpo le è cambiato, diventando un luogo pieno di vita. Francesca Ferragni è magnifica, la data tanto attesa si sta avvicinando e si nota dal pancione in bella vista mostrato sui social. Splendida e felice come non mai.

Francesca Ferragni mostra il pancione

Francesca Ferragni ha pubblicato uno scatto in cui mostra il pancione, non è la prima volta che la sorella di Chiara e di Valentina pubblica delle immagini in cui la si vede posare in biancheria per far vedere come sta crescendo la pancia e come è cambiato il suo corpo. Un inno alla bellezza in ogni momento della vita e alla maternità.

Nella foto la si vede in una camera, mentre si ritrae allo specchio. I capelli sono lasciati liberi e al naturale, sul volto non c’è un filo di trucco, ma solo la luce della felicità: e non potrebbe essre più splendida di così, a 34 settimane, ormai vicinissima alla scadenza del parto.

Tantissimi i commenti alla foto, che le ribadiscono quanto sia bella in questo momento. Non mancano quelli della sorella Chiara che ha pubblicato alcuni cuori e delle emoji della faccina con gli occhi a cuore. Per l’influecer digitale, infatti, il figlio della sorella Francesca sarà il primo nipote.

Nei mesi Francesca, che di professione fa la dentista, ma che lavora anche come influencer sui social, ha raccontato molto della gravidanza, mostrando le immagini dell’evoluzione della pancia, ma anche momenti speciali in famiglia insieme al compagno Riccardo Nicoletti, oppure a mamma Marina Di Guardo, alle sorelle e al papà.

E non sono mancate le sorprese, come una romanticissima proposta di nozze.

Francesca Ferragni, l’amore con Riccardo e le future nozze

Francesca e Riccardo sono legati da un lungo amore, stanno insieme dal 2009: 13 anni di relazione che ora si trasformeranno con due passi importanti. Il primo è l’arrivo del bebè: la gravidanza è agli sgoccioli, Francesca infatti è nella 34esima settimana. Il secondo saranno le nozze: l’anello è arrivato nel corso dei festeggiamenti per i 33 anni. Il 12 marzo tutta la famiglia si è riunita sul Lago di Garda e in quella occasione è arrivata la romantica ed emozionante proprosta.

Passaggi importanti, destinati a sugellare una storia d’amore lunga e speciale. Iniziata a Cremona, dove si sono conosciuti, e poi cresciuta ne tempo con la convivenza e l’adozione del cane Gabriella. E gli scatti sui social raccontano del loro profondo sentimento.

Il futuro li vedrà allargare la famiglia, l’annuncio della gravidanza era stato fatto con un pizzico di ironia ed emozione. Durante le festività natalizie, infatti, Francesca aveva condiviso uno scatto in cui la si vedeva con il pancino scoperto, mentre Riccardo Nicoletti era intento a darle un dolce bacio proprio lì, dove la vita aveva iniziato a crescere. Ad accompagnarlo una didascalia inequivocabile: “Non solo panettoni”, con accanto specificato il periodo di gestazione: 14 settimane. Da allora ne sono passate 20, la pancia è cresciuta e la data del parto si avvicina. E Francesca non potrebbe essere più splendida di così: il ritratto della vita.