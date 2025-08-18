Fioretta Mari, la discussione con Baudo e l’incidente aereo: “Mi ha salvato la vita”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fioretta Mari

Il lavoro, la discussione e l’incidente aereo: Fioretta Mari rivela cosa accadde quando Pippo Baudo le salvò in qualche modo la vita, impedendole di salire su un aereo diretto in Sicilia che si sarebbe poi schiantato, provocando diversi morti.

Il racconto di Fioretta Mari su Pippo Baudo

A raccontare l’episodio è stata la stessa Fioretta Mari che, ospite dell’Estate in Diretta, ha rivelato cosa accadde nel dicembre del 1978 quando una discussione con Pippo Baudo la portò a non prendere un aereo. Quello stesso aereo che poco dopo sarebbe precipitato. Ospite di Gianluca Semprini e Greta Mauro, Fioretta Mari ha raccontato gli anni in cui si trovò a lavorare con il conduttore. Era il 1978 e la Mari era nel cast di Luna Park, programma cult di Baudo.

Era il 22 dicembre quando la Mari, terminate le registrazioni di una puntata, annunciò che sarebbe partita per la Sicilia, ma Pippo Baudo le chiese di restare a Roma. Da tutto ciò nacque una discussione piuttosto accesa e alla fine Fioretta Mari rimase nella Capitale.

“Era la puntata di Luna Park del 22 dicembre, il Teatro delle Vittorie ha due uscite, una va al bar e poi c’è quella principale – ha ricordato -. Io quella sera ho finito di registrare, esco dal camerino, mi incontra Baudo e mi dice ‘dove vai?’, e io gli rispondo ‘vado in Sicilia perché devo cominciare le prove di questo nuovo spettacolo’. Lui sbotta ‘No, no, tu stasera non parti’”.

“Io ero un personaggio amato dai bambini – ha aggiunto -. Così lui mi spiega ‘Stasera c’è uno spettacolo per i bambini poveri al Don Orione. Non puoi partire’. Ma io rispondo subito ‘No, io parto’. E così parte una discussione ‘Io ti rovino’, ‘Io ti tiro l’acqua’, le nostre litigate. Beh, alla fine ho cambiato idea e gli ho detto ‘Pippo, davanti ai bambini, non parto’. L’aereo che avrei dovuto prendere è caduto. Sono morti tutti. Io mi sono salvata per Pippo Baudo”.

La Mari ha confidato che su quell’aereo non ci salì anche Michele Guardì, regista televisivo: “Questa è una storia che non ho mai detto – ha concluso -. Ma ci sono le prove di quello che dico. Parlo dell’aereo dove è morto Enzo Di Pisa, suo cugino Michele Guardì avrebbe dovuto prendere lo stesso aereo e invece è stato fermato insieme a me da Pippo. Enzo Di Pisa era il cugino di Michele Guardi. Michele doveva partire con lui e non è partito. Grazie Pippo, grazie di tutto. Devo anche la vita a Pippo”.

Fioretta Mari e il successo di Luna Park

Attrice, regista teatrale e direttrice artistica, Fioretta Mari ha lavorato con Pippo Baudo in Luna Park. Il programma, ideato da Pippo Baudo, andava in onda nella fascia preserale di Rai Uno. Si distingueva per via della conduzione a rotazione con diversi personaggi, portando al timone dello show Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci, Mara Venier, Rosanna Lambertucci e lo stesso Baudo. Cult il gioco della zingara in cui Cloris Brosca poneva al pubblico delle domande con dei premi. Amatissimo dal pubblico, lo show è rimasto nel cuore di tantissimi telespettatori, diventando un must.