Fioretta Mari: ve la ricordate ad “Amici”? Cosa fa ora

Si è fatta conoscere e amare in televisione grazie alla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici, nel ruolo di insegnante di recitazione. Fioretta Mari, però, vanta una vita piena di successi e soddisfazioni soprattutto dal punto di vista lavorativo: attrice, insegnante, direttrice artistica e regista di teatro che ha saputo conquistarsi negli anni la stima di tutti. Ma cosa fa ora? Scopriamolo insieme.

Fioretta Mari, la sua esperienza ad “Amici di Maria De Filippi”

Classe 1942, Fioretta Mari è conosciuta principalmente per il suo ruolo di insegnante all’interno del talent show di Maria De Filippi, in cui è stata presente per ben otto edizioni a partire dagli inizi in cui il programma portava il nome di Saranno Famosi e il banco dei prof. era decisamente diverso da quello degli insegnanti di Amici 22.

Docente severa e ligia al dovere, ma sempre con il sorriso. Una professionista che ha sempre cercato di trasmettere ai suoi allievi la passione per la recitazione utilizzando metodi sempre alternativi e non solo mirando alla pura teoria. Le sue sessioni di improvvisazione all’interno della scuola di Amici sono impresse nella memoria di chiunque sia stato spettatore in quegli anni, e gli alunni stessi l’amavano e soprattutto amavano imparare molto da lei.

Nel suo modo di insegnare si è sempre notato il grandissimo rispetto che aveva e che ha per l’arte, e nel suo caso specifico per la recitazione e il teatro. Ma non solo, perché Fioretta Mari si è sempre distinta anche per il suo carattere piacevole e per il suo bel rapporto con gli altri insegnanti e con la padrona di casa: “Lavorare accanto a Maria De Filippi è un privilegio e una grande fortuna poiché possiede un carisma ed un grande intuito nello scoprire chi vale”, aveva rivelato in occasione di un’intervista a RTL.

La vita di Fioretta Mari prima e dopo “Amici”

Fioretta Manetti, nome all’anagrafe di Fioretta Mari, ha passato la sua intera vita immersa nella recitazione. La sua partecipazione al banco degli insegnanti di Amici è stata solo una parentesi della sua carriera ricca di successi.

Da giovanissima ha iniziato a collaborare con grandi attori teatrali e cinematografici come anche l’indimenticabile Vittorio Gassman e Massimo Troisi; ha raggiunto traguardi al cinema, in televisione e soprattutto a teatro, che è il suo habitat per eccellenza. Dal 2009 insegna infatti presso lo Strasberg Institute di New York city, dove ha portato il metodo d’insegnamento della Commedia dell’arte, e dal 2015 è la direttrice artistica del festival per attori ACT Italy.

Nella sua vita è stata legata sentimentalmente ad Armando De Razza, cantante e attore con il quale ha avuto una figlia, Ida Elena, che attualmente vive in Svizzera.

Ospite di Serena Bortone e dei suoi “affetti stabili” nella puntata del 3 ottobre 2022, Fioretta Mari è stata presente nello studio di Oggi è un altro giorno in compagnia di sua figlia Ida Elena con la quale per la prima volta condivide il palco grazie alla commedia musicale La grande occasione… chissà se va.

“Lei è stata la mia prima insegnante”, ha spiegato la figlia della Mari, confermando la severità della madre per quanto riguarda il lavoro e il teatro. Non serve conoscerla personalmente per capire di che pasta è fatta Fioretta Mari: una donna che sa esattamente ciò che dice e cosa vuole, e che con il suo talento è riuscita a raggiungere vette altissime. Anche la sua visione della vita non lascia dubbi: “Tutti noi nella vita recitiamo e non siamo sinceri. Se sei vero, se sei buono, ti fanno fuori in questo mondo”.