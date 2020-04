Fiorello lancia un appello ai 60enni su Instagram: le reazioni non si fanno attendere

editato in: da

Fiorello, che il prossimo 16 maggio compie 60 anni, lancia un appello su Instagram: ” I sessantenni a casa…”. E le reazioni non tardano ad arrivare.

Lo showman si presenta sul suo profilo coi capelli brizzolati cortissimi, la barba sfatta e una camiciona a quadrettoni rossi e con la sua solita verve lancia un importante messaggio: “Buongiorno sono Rosario Fiorello, sono nato il 16 maggio del 1960 e significa che il 16 maggio compirò 60 anni. Grazie per auguri. Adesso i 60enni non possono uscire.

Io non ce li ho ancora, quindi in pratica dal 4 al 16 maggio potrei uscire. Ma noi 60enni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa. Quindi se dicono che dobbiamo stare a casa vuol dire che siamo persone a rischio e che andiamo protetti. Siamo come il panda, il cercopiteco, il colibrì dell’Himalaya… Se dicono che non dobbiamo uscire, stiamo a casa. Vabbè che i 60enni oggi non sono quelli di una volta, siamo molto più arzilli, diciamo così però rimaniamo a casa”.

E poi prosegue: “Io comunque dal 4 maggio fino al 15 un’uscitina me la farò, con la mascherina, con lo scafandro, con il passamontagna, con la muta, con la boccia di vetro del pesce rosso, tolgo il pesce e l’acqua ed esco con la boccia in testa… Quindi amici 60enni rassegnamoci. Lo so, voi pensavate di essere ancora giovani, non è così, entriamo nella cerchia degli anziani a rischio”.

Con ironia, come solo Fiorello sa fare, conclude: “Mi rivolgo ad alcuni amici che conosco, ad esempio Ligabue, non puoi uscire manco tu, sappilo. Pensa Baglioni, Venditti, questi proprio niente, chiusi… Io rimarrò a casa a meno che qualcuno non dica che posso uscire”.

Subito follower e amici vip si sono scatenati su Instagram e hanno commentato o reagito al suo appello. Laura Chiatti lo definisce un: “Fico stratosferico”. Antonella Clerici applaude, Roberto Bolle gli manda un cuore. Eva Riccobono commenta: “Avercene di 60 enni così in giro! Baci grandi a Susanna e famigghia!”. Mentre Carmen Russo con il suo solito spirito scrive: “Me ne farò una ragione …….”.

Ancora Elena Santarelli, Paola Barale, Paola Turci, la lista è infinita, di chi fa complimenti a Fiorello, per il suo aspetto giovanile, ma anche per le sue parole. Insomma, lo showman, che recentemente ha accettato di condurre Sanremo anche nel 2021 accanto ad Amadeus (vedi le foto in alto della scorsa edizione), ha scatenato un tornato, ma per lui soffiano solo venti positivi.