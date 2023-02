Chi è Filippo De Carli, da “Che Dio ci aiuti 7” a “Call my Agent”

Fonte: IPA Filippo De Carli, chi è l'attore di "Che Dio ci aiuti 7"

Occhi profondi e che catturano, capelli castani e un curriculum di tutto rispetto: Filippo De Carli è un giovane attore di talento che abbiamo potuto ammirare in diversi progetti importanti. Tra i più recenti la serie Che Dio ci aiuti, nella settima stagione, e Call my Agenet. Ma chi è l’attore e qual è stato il suo percorso professionale?

Filippo De Carli, chi è il giovane attore di film e serie tv

Classe 1997, nato a Trento, Filippo De Carli ha già un interessante curriculum nel mondo della recitazione. E molto eterogeneo: dal grande al piccolo schermo, ha infatti preso parte a progetti importanti e di rilievo. Da gennaio lo vediamo nel ruolo di Ettore in Che Dio ci aiuti 7, un giovane a affascinante barista. Tra gli altri progetti recentissimi, anche Call my agent, la serie ambientata nel mondo dello spettacolo e degli agenti dei vip.

Ma questi sono solo due degli ultimi impegni professionali di Filippo De Carli che nel passato ha lavorato anche a film importanti. Come House of Gucci, la pellicola diretta da Ridley Scott con un cast stellare: da Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, ad Adam Driver in quelli di Maurizio Gucci, senza dimenticare Jeremy Irons, Al Pacino e Jared Leto.

Il suo ultimo lavoro per il cinema è datato 2022 e si tratta del film War: la guerra desiderata per la regia di Gianni Zanasi, con Edoardo Leo e Miriam Leone. In precedenza aveva già lavorato con lo stesso regista in La felicità è un sistema complesso e, sempre al cinema, ha recitato Un confine incerto di Isabella Sandri.

Tante anche le serie tv. Ad esempio ha portato sullo schermo Giorgio nella serie Guida astrologica per cuori infranti 2, tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Zucca. Poi ha preso parte a Un passo dal cielo, Cuori coraggiosi, Tutto può succedere e Rocco Schiavone.

Insomma un curriculum di tutto rispetto per il giovane attore che ha lavorato anche a teatro e si è formato studiando nella scuola Laboratorio di arti sceniche diretto da Massimiliano Bruno.

Filippo De Carli, social e vita privata

Abbastanza attivo su Instagram, se si scorre il profilo di Filippo De Carli si possono vedere molte immagini legate al lavoro, ma anche di vita privata. Post di ringraziamento o che mostrano i suoi impegni professionali, come un diario di viaggio all’interno del quale raccontare ai suoi follower i progetti a cui ha preso parte e dimostrare il grande entusiasmo che nutre per questa professione.

E nonostante condivida molto, tra i suoi scatti non ci sono riferimenti alla sua vita sentimentale di cui non si sa nulla. Senza dubbio dalle sue foto e dalle sue parole quello il grande amore che emerge è quello per la recitazione: una strada che ha iniziato a percorrere da giovanissimo e che, piano piano, lo sta portando a ritagliarsi un ruolo sempre più di prestigio nel mondo dello spettacolo. Non solo attore, infatti in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a MyMovies, aveva raccontato di saper suonare la chitarra e il sax.