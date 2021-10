E poi arriva Jessica (nude look) e Roma resta senza fiato

Le nozze da favola in Italia della principessa di Hollywood

La Festa del Cinema di Roma (qui tutte le info) ha aperto le sue porte giovedì 14 ottobre 2021 e fino a domenica 24, giorno di premi e chiusura, sul red carpet si avvicenderanno attori, registi, ospiti internazionali. Per 11 giorni Roma si colorerà di cinema e di glamour.

Ad inaugurare il tappeto rosso una rossa strepitosa: l’attrice americana Jessica Chastain, arrivata a presentare il suo ultimo film da attrice e produttrice, “The Eyes of Tammy Faye”, che narra la straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice evangelica Tammy Faye Bakker.

Jessica, in forma strepitosa, una delle attrici più talentuose e richieste del momento a Hollywood, ha stregato pubblico e addetti al settore con due mise strepitose: una sfoggiata durante la conferenza stampa con i giornalisti, l’altra sul red carpet serale.

Festa del Cinema di Roma, Jessica Chastain: divina in Gucci

Jessica, ha monopolizzato l’attenzione durante l’incontro con i fotografi e i giornalisti del pomeriggio con un completo Gucci blu elettrico: gonna lunga con spacco laterale che ben evidenziava le gambe toniche e muscolose, giacca oversize e sotto, come il must have del momento impone, solo un top, a lasciare scoperta pancia e décolleté.

Jessica Chastain: red carpet senza reggiseno

Jessica Chastain ha inaugurato il red carpet del 16esima Festa del Cinema di Roma con un completo Gucci che ha lasciato senza fiato: non tanto, e non solo, per l’abbinamento di colori azzardato ma divino (lunga gonna rossa e top azzurro), o per l’effetto sparkling del tessuto, ma anche perché, come il must have del momento impone, Jessica lo ha indossato senza reggiseno. Risultando bellissima, perfetta e per nulla volgare.

Festa del Cinema di Roma: Jessica Chastain e gli altri divi attesi

Tante le star attese sul red carpet. Oltre a Jessica Chastain, protagonista di The Eyes of Tammy Faye, Johnny Depp, a Roma il 17 ottobre, Carlo Verdone e Gabriele Muccino. E per chiudere in grande bellezza ci sarà, infine, Angelina Jolie. L’attrice, infatti, presenta Eternals, il film Marvel diretto dal premio Oscar Chloé Zhao.