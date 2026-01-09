Festa a casa di Carlo Verdone: la truffa e la denuncia dell’attore

IPA Carlo Verdone

Carlo Verdone svela su Instagram la truffa che porta il suo nome e mette in guardia i fan, caduti nella trappola di un truffatore pronto a sfruttare la fama dell’attore.

Festa a casa di Carlo Verdone: come funziona la truffa

A parlare della truffa è stato lo stesso Carlo Verdone che su Instagram ha rivelato di aver scoperto, quasi per caso, che alcune persone si fingevano lui, chiedendo dei soldi ai fan per partecipare ad una festa a casa sua. Un party con un costo fisso di 200 euro, da versare tramite carta regalo o su Paypal.

“Gira una e-mail in cui io inviterei i miei fan a una grande festa, li ringrazio e li faccio pagare anche duecento euro. Attenzione, è una truffa”, ha svelato su Instagram. Poco dopo Verdone è stato ospite di Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi, dove ha parlato nuovamente della truffa.

“Alcuni amici mi hanno chiesto se era vero che facevo una festa per ringraziare i miei fan – ha raccontato -, e io ho chiesto: ‘ma dove l’avete letto?, Io non faccio nessuna festa. A quel punto ho chiesto da quale indirizzo arrivasse quella mail è lì che ho scoperto che era una truffa. L’e-mail infatti era ‘Carlo Verdone Italy Management’, ma non è il mio indirizzo. Hanno usato il mio nome associato a un indirizzo che non è il mio. Io non faccio nessuna festa per ringraziare i miei fan – ha aggiunto -. Qualcuno ha capito subito che fosse fake, qualcuno quasi ci ha creduto e altri volevano dargli i 200 euro”.

Verdone ha poi rivelato che una sua amica ha deciso di rispondere alla mail e le è stato richiesto un pagamento di 200 euro, da versare tramite Paypal o con una carta regalo. “Questo è un truffatore chiaramente – ha detto Verdone -. Nonostante io abbia smentito il tutto anche con due post che ho fatto sui miei social, sia su Facebook che su Instagram, continua imperterrito”.

La rabbia di Carlo Verdone

Nei messaggi inviati il truffatore parla di un presunto karaoke da fare con Verdone in cui l’attore canterebbe con i fan. “Ma mai al mondo, mi mette una tristezza il karaoke. Però questa persona va fermata. Io ho fatto denuncia alla Polizia Postale ovviamente”, ha spiegato l’attore.

“La festa doveva avvenire il 15 gennaio, poi l’hanno procrastinata al 30 gennaio. La mail è firmata dal “Team di gestione di Carlo Verdone”. Io non ho nessun team di gestione, ho un ufficio stampa a cui pensa una donna”, ha detto visibilmente amareggiato per quanto accaduto

Infine l’attore si è lasciato andare ad una riflessione: “Sono le truffe che fanno con noi celebrità, chiamiamoci così – ha rivelato -. La nostra vita è piena di soddisfazioni, affetto, però è anche una prigione. La mattina se devo uscire di casa, devo prima chiamare il portiere e dire: “Chi c’è? Via libera?”. Ci sono sempre tre, quattro persone con un copione, o sono mitomani, o sono megalomani, o sono dei pazzi. Io ho avuto anche dei pazzi, ho dovuto chiamare i Carabinieri. Non è una vita molto simpatica da certi punti di vista. È molto faticosa”.

