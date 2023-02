Ferragni: “Porterò la moda a Sanremo”. Il primo abito fa già discutere

Fonte: IPA Chiara Ferragni, gli outfit sempre più audaci (che fanno discutere)

Chiara Ferragni fa già discutere prima ancora di aprire bocca sul palco di Sanremo, dove sarà valletta, pardon, co-conduttrice, al fianco di Amadeus.

Sono bastate alcuni articoli, sul fatto che finalmente “la Moda sarebbe arrivata a Sanremo” e soprattutto una copertina con lei in mise -succinta- Schiaparelli accanto ad Amadeus, Morandi, Francini Egonu e Fagnini, che in confronto sembravano appena usciti dalla Lidl, per sollevare il solito tam tam mediatico.

Fonte: IPA

“Quindi fino ad oggi cantanti e presenze femminili all’Ariston erano vestite in poliestere cinese?”, si chiedono in molti sui social. Ma soprattutto, quale mente diabolica ha messo insieme la copertina photoshoppata di Chi, un accrocco inverosimile (pare che la Enogu fosse assente allo shooting e abbiano dovuto inserirla via computer in mise sportiva). E tra i commenti divertiti ed altri più indignati, una cosa è certa: Chiara sta prendendo la cosa molto seriamente, forse troppo.

“Delirio di onnipotenza” scrive la Lucarelli, che ormai degli attacchi ai Ferragnez ne ha fatto uno stile di vita. “Qualcuno informi la Ferragni che lei non gareggia. Tutto un po’ meno”, scrivono su Twitter.

Intanto l’interessata ha fatto sapere sui social che oltre a Schiaparelli vestirà Dior: “Sto leggendo le vostre risposte, vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L’altro brand sarà Schiaparelli con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo arriviamo!”.

A questo punto, per tutto quello di cui sopra, davvero non vediamo l’ora…