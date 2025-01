Ferragni in ascesa, Fedez in caduta: gioco di strategia mediatica? Il retroscena

Fonte: IPA Ferragnez, le teorie del complotto

Non bastava averne sentito per anni, ora i Ferragnez (la crasi è d’obbligo) si trovano invischiati in un teatrino che farebbe impallidire anche le sceneggiature delle soap più patinate. Da un lato, Fedez, accusato di aver mantenuto una relazione parallela per sei anni, dall’altro Chiara Ferragni, che decide di alzare il sipario con una confessione social carica di dolore e precisione chirurgica.

E come in ogni pièce che si rispetti, arriva il deus ex machina, o il gran calcolatore, dipende dai punti di vista: Fabrizio Corona, che si lancia nell’ennesima ricostruzione scottante, capovolgendo le carte e puntando il dito su presunti tradimenti dell’influencer con Achille Lauro. Una trama perfetta, con ruoli ben definiti e un pubblico sempre più rapito dalla sceneggiatura. E anche, probabilmente, manipolato.

Fabrizio Corona e il ruolo da burattinaio del gossip

Dall’altra parte, Fabrizio Corona non si scompone. Anzi, fattura. L’ex re dei paparazzi affila le armi e rilancia: “Ti dimentichi, cara Chiara, chi sono e cosa faccio”. Il colpo di scena è servito: secondo lui, la Ferragni avrebbe avuto più di un’avventura extraconiugale, compreso un flirt con Achille Lauro.

Ma la vera bomba, come in ogni sceneggiatura che si rispetti, Corona l’ha sganciata su YouTube. Un’operazione magistrale, con il primo video gratuito per agganciare il pubblico e gli altri a pagamento, perché il gossip è un business, e chi meglio di lui lo sa? Lui stesso lo dice senza troppi giri di parole: vuole guadagnarci, e poco importa se in questo teatrino da burattinaio finisce persino a fare da paciere tra Fedez e Angelica Montini. Il re del caos che veste i panni del mediatore, un paradosso che neanche il miglior drammaturgo avrebbe potuto immaginare.

La sceneggiatura si arricchisce di colpi bassi e dialoghi da telenovela, tra telefonate sussurrate, messaggi scottanti e confessioni distribuite sui social come se fossero trailer di un film campione d’incassi. La realtà e la finzione si confondono, il pubblico segue come fosse l’ultima serie di successo su una piattaforma di streaming: binge-watching obbligato, senza neanche accorgersene.

Il silenzio di Fedez: vuole catalizzare l’attenzione prima di Sanremo?

Mentre Chiara Ferragni e Corona si lanciano accuse a distanza, il diretto interessato rimane in silenzio. Fedez non smentisce, non conferma, non reagisce. L’unica notizia arriva dal Festival di Sanremo, dove il rapper viene avvistato in ottima forma. Quest’ultimo dettaglio, se vogliamo, possiamo anche tralasciarlo. Ma se fosse proprio lui a voler attirare l’attenzione su di sé, a pochi giorni dal Festival? Un’ombra studiata, una narrazione silenziosa che lascia il pubblico a interrogarsi mentre i riflettori si accendono sull’Ariston.

La teoria del complotto: sarebbero tutti d’accordo

Secondo alcune teorie del complotto sempre più diffuse sui social, anche Chiara Ferragni sarebbe parte del piano. Lo stesso Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha lasciato intendere che la rottura tra i due potrebbe essere meno spontanea di quanto sembri, un copione pensato per massimizzare l’attenzione su entrambi. Il motivo? Distogliere l’attenzione dai problemi legali dell’influencer e consolidare il ruolo di Fedez nel mondo dello spettacolo.

Poco importa se sia verità o finzione: l’importante è che si continui a parlare di loro. E il pubblico, che si indigna o si appassiona, è il vero motore di questa sceneggiatura perfettamente orchestrata.

Chiara Ferragni andrà a processo per il PandoroGate: cosa non torna

Chiara Ferragni, in tutto questo vortice mediatico, sembra quasi uscirne illesa. Ripulita. L’odio nei suoi confronti per la truffa del Pandoro Gate? Sparito. La nostra memoria? Resettata. Dopotutto, chi non si è mai trovato a fare i conti con una storia di tradimenti? Il grande pubblico, davanti al suo sfogo, sembra dividersi tra chi la compatisce e chi la accusa, ma una cosa è certa: la narrazione l’ha resa, ancora una volta, protagonista assoluta della scena.

L’affondo più pesante lo firma proprio lei: il marito, secondo la sua versione, avrebbe organizzato con Corona la rivelazione della sua relazione con Angelica Montini, spinto dalla sete di rivalsa. “Decidere a tavolino insieme al suo amico Corona ulteriori dettagli da far uscire pubblicamente è stato un colpo davvero basso”, scrive Ferragni, dipingendo il rapper come il regista occulto di un’operazione vendicativa.

Ma ecco l’elemento che rende il tutto ancora più surreale: poche ore prima che Corona pubblicasse il suo video-bomba, Chiara Ferragni ha appreso che dovrà affrontare un processo penale per truffa aggravata nel caso Pandoro. La tempistica è così perfetta da sembrare scritta da un esperto di marketing della comunicazione, che di errori non ne fa. Il rinvio a giudizio, ufficializzato ieri, arriva proprio nello stesso giorno in cui Corona decide di tirare fuori la presunta infedeltà di Fedez. Casualità o strategia? L’interrogativo resta aperto, ma la tempesta mediatica è servita su un piatto d’argento.

Quanto siamo manipolabili?

I ruoli si ribaltano con la velocità di un click. Ieri Chiara Ferragni era la strega cattiva, oggi è la principessa ferita. Fedez, l’eroe cacciato di casa, ora è il villain della storia. Un copione che cambia nel giro di quarantotto ore, come se qualcuno tirasse i fili con maestria.

L’arte della manipolazione digitale è raffinata, invisibile e tremendamente efficace. Basta un post, una storia Instagram al momento giusto, un’accusa ben calibrata per scatenare un vortice di opinioni.

Quello che rimane è uno spettacolo perfettamente orchestrato, con personaggi che sanno esattamente come muoversi sulla scacchiera mediatica. Cosa si guadagna? Il piatto è ricco: Fedez di vendica con Angelica Montini e torna alla ribalta delle pagine di gossip, Chiara Ferragni riacquisisce pubblico e followers, Corona fa un sacco di soldi con gli abbonamenti premium su Youtube.

E noi? Noi non siamo altro che spettatori paganti, paganti soprattutto col tempo, convinti di stare guardando la verità, mentre in realtà stiamo semplicemente recitando la parte di chi si lascia manipolare.