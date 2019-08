Fedez e Chiara Ferragni, insulti pesanti a Leone su Instagram: la reazione

editato in: da

Fedez e Chiara Ferragni difendono il figlio Leone dopo gli insulti su Instagram.

In questi giorni il primogenito dei Ferragnez è finito nel mirino degli haters. Il piccolo Leone ha solamente un anno e mezzo, ma è già una star dei social. Ogni giorno infatti i suoi genitori condividono sulle Stories di Instagram scatti e video che raccontano la vita del piccolo, fra giochi, sorrisi e tanta tenerezza.

Leo, come lo chiama teneramente la sua mamma, è un ha conquistato tutti i follower, nonostante ciò non mancano, anche per lui, gli haters. In questi giorni sul profilo di Fedez, che aveva postato alcune foto del piccolo, sono comparsi insulti e offese gratuite, ancora più spaventose e fastidiose perché rivolte a un bambino.

“Sei un bel down come tuo padre” ha commentato un utente, facendo infuriare Fedez, che ha immediatamente reagito. “Tu invece sei un cog***ne, ma sono sicuro che non avrai occasioni per riprodurti” ha replicato il rapper.

Poco dopo il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato nelle Stories di Instagram la frase “Don’t touch my Lello”, utilizzando il soprannome che ha dato al suo bambino. Per mettere fine ai commenti cattivi nei confronti di Leone ha postato anche lo screenshot della sua conversazione con l’hater, scrivendo: “Vuoi far sapere quanto sei idiota? Eccoti accontentato”.

Non solo, il cantante ha anche pubblicato i nomi delle persone che avevano messo il loro Like al commento cattivissimo dell’utente, appoggiando quindi le sue parole. “Se conoscete questi personaggi – ha scritto – fatemi un favore: mandateli sonoramente a cagare da parte mia”.

I post di Fedez sono stati accompagnati sempre dai Like di Chiara Ferragni, vicina al marito nella battaglia contro di odiatori del web che non sembrano avere nessun riguardo nemmeno per un bambino così piccolo. Poco dopo l’episodio si è concluso in modo inaspettato e l’hater ha inviato un messaggio privato all’ex giudice di X Factor.

“Scusami signor Fedez – si legge nel post – mi hanno preso il cellulare per farmi uno scherzo. Rimuoverò il commento”. “Quanta formalità” ha ironizzato Fedez.