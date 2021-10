Federica Pellegrini risponde alle critiche di Rosolino: “Diciamo le cose esatte”

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Poche parole per rispondere a Massimiliano Rosolino, che in una recente intervista ha parlato di Federica Pellegrini, lanciandole qualche frecciatina: la campionessa ha scelto i social per affidare il suo breve – ma pungente – messaggio destinato al suo ex collega di vasca. Tra i due volano dunque scintille.

L’intervista di Massimiliano Rosolino

Che la Pellegrini e Rosolino non fossero sempre stati in buoni rapporti si erano già avuti diversi indizi in passato. Ma è nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera che l’ex nuotatore si è lasciato andare a qualche piccata rivelazione, approfittando dell’occasione per scagliare un paio di frecciatine ben assestate a Federica. I due si sono conosciuti a Verona tanti anni fa, quando lei era ancora giovanissima: “Ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già ‘principessa‘, nonostante non avesse vinto ancora nulla” – ha dichiarato Massimiliano.

“Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo” – ha poi ammesso l’ex campione – “Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità”. Una stoccata che non poteva certo passare inosservata, sebbene sia stata poi “attenuata” dai bellissimi complimenti che Rosolino ha riservato alla Pellegrini: “Arrivi a un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica”.

A proposito del loro rapporto, tempo addietro si è parlato di un presunto flirt tra le due stelle del nuoto italiano: “Noooo, è una leggenda metropolitana” – ha voluto chiarire Rosolino, che oggi è felice accanto a Natalia Titova. Come, d’altronde, Fede ha ritrovato l’amore con Matteo Giunta, e lontana dalle competizioni ha finalmente iniziato a vivere una vita dai ritmi più tranquilli. L’ultimo messaggio di Massimiliano è proprio un dolce augurio per lei: “Vederla come mamma e moglie? Sì, le auguro ogni bene”.

La risposta di Federica Pellegrini

Le parole di Rosolino hanno suscitato un certo scalpore, e la Pellegrini non è rimasta in silenzio. Tra le sue storie di Instagram, ha voluto replicare in maniera davvero pungente: “Buongiorno gente, da quanto leggo sui giornali a qualcuno rode il c*lo” – ha esclamato. Per poi aggiungere: “Se vogliamo fare i paladini della giustizia, almeno diciamo le cose esatte“. A cosa faccia riferimento non è chiaro, perché la campionessa non ha voluto proseguire nella querelle. Ma è evidente che tra lei e Massimiliano non scorra ancora buon sangue.