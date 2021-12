Federica Pellegrini, l’incontro con Mattarella: adesso è Grande Ufficiale

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Ha da poco detto addio al nuoto, la nostra Divina. Ma per Federica Pellegrini le emozioni non sono finite: il Presidente Sergio Mattarella l’ha ricevuta al Quirinale per un riconoscimento di prestigio. Adesso è Grande Ufficiale della Repubblica Italiana e ha voluto condividere la gioia di questo importante momento con tutti i suoi fan.

Un importante riconoscimento per la stella del nuoto

Essere ricevuti dal Presidente della Repubblica Italiana è un privilegio riservato a pochi. Quest’anno avevamo già visto la grande emozione di Laura Pausini al cospetto di Mattarella, così come quella del danzatore Roberto Bolle, entrambi in visita al Quirinale in qualità di eccellenze italiane.

E la stessa emozione si percepisce dalle immagini e dalle parole condivise su Instagram da Federica Pellegrini, che ancora fatichiamo a credere abbia lasciato il nuoto. Lei che ha raggiunto tutti i traguardi e i record possibili, lei che sin da ragazzina ha lavorato sodo, con forza e determinazione, per diventare l’indiscussa stella che tutto il mondo riconosce.

“Aspetta che controllo se è vero!!🤪🤪 …Grande Ufficiale Della Repubblica Italiana.🇮🇹 Grazie Signor Presidente…🙏🏻 ci mancherà molto” ha scritto la Pellegrini su Instagram, cogliendo l’occasione non solo per ringraziare Mattarella, ma anche la profonda commozione per la fine del suo mandato.

La Divina col tailleur di tendenza

Federica Pellegrini si è sempre distinta in vasca, ma non è mai stata da meno per quanto riguarda la scelta dei suoi look. E anche per un’occasione tanto importante come l’incontro con il Presidente Mattarella non ha deluso le nostre aspettative, indossando il tailleur pantalone, must have di questa stagione che abbiamo già visto splendere su alcuni red carpet (indimenticabile quello bianco di Miriam Leone per la presentazione del film Diabolik).

Come mostra nelle foto condivise su Instagram, la Divina ha scelto un tailleur dalle linee sobrie ed eleganti, di un bel colore rosa cipria che ben si adatta agli incontri istituzionali. Semplice ma super chic, con la giacca dal taglio maschile a un solo bottone e un pantalone classico, abbinati a una camicetta bianca con colletto alla coreana. A completare il tutto il bob corto con frangetta asimmetrica e la manicure di tendenza, con smalto scuro.

Federica e i progetti con Matteo Giunta

È un periodo speciale per la splendida Federica Pellegrini, che ha deciso di riprendere in mano la propria vita dopo tanti anni faticosi e intensi. Ha voluto affrontare l’ultima grande avventura alle Olimpiadi di Tokyo, ma adesso è tempo di pensare al futuro con il suo amore, Matteo Giunta.

Tra i due c’è un rapporto bellissimo che presto saprà di fiori d’arancio. Matteo, infatti, le ha chiesto di sposarlo e l’ex atleta è al settimo cielo, sognando l’abito bianco. Il matrimonio, ma anche il progetto di costruire insieme una famiglia: Federica è pronta finalmente a diventare mamma. E noi le auguriamo tutto il bene del mondo.