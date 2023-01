“Federica Pellegrini è incinta”: l’indiscrezione dopo il viaggio alle Maldive

Fonte: IPA Tutto sulle nozze di Federica Pellegrini: abiti, curiosità, invitati vip, cerimonia, party

Federica Pellegrini sarebbe incinta. L’ex nuotatrice, campionessa olimpica, mondiale ed europea, sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita e tutto fa pensare che – con suo marito Matteo Giunta – stia per allargare la famiglia. La coppia ha appena trascorso qualche giorno alle Maldive, una sorta di luna di miele che certamente prevede altre tappe. E così, a qualche ora dal ritorno in Italia, le voci di una possibile gravidanza si fanno sempre più insistenti.

Federica Pellegrini incinta, le voci dopo il Capodanno alle Maldive

Non ha mai nascosto di voler diventare mamma, presto, per sentire una nuova vita crescere dentro di sé. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati il 27 agosto 2022 con una cerimonia romantica in quel di Venezia e già da subito si è parlato di gravidanza. A riportare l’indiscrezione, stavolta, è stato il settimanale di DiPiù, che riporta: “Federica diventerà mamma prima della prossima estate. Il concepimento sarebbe avvenuto a ottobre, quando in Medio Oriente la Pellegrini e il marito sono stati chiamati a prendere parte al reality Pechino Express“.

Chiaramente, non ci sono state conferme né smentite da parte della diretta interessata né di suo marito, particolarmente discreto quando si tratta di parlare della sua vita privata. Il ritorno in Italia è avvenuto dopo alcuni giorni di relax trascorsi alle Maldive che Federica stessa ha definito come un assaggio di luna di miele e niente lascia intendere che la coppia sia già in attesa del primo figlio.

L’amore con Matteo Giunta tenuto segreto fino a Tokyo 2020

Federica Pellegrini e Matteo Giunta fanno coppia fissa ormai da anni, nonostante entrambi abbiano tenuto segreto il loro amore perché non fosse sciupato da inutili pettegolezzi. L’occasione giusta per dichiarare al mondo di essere legati l’uno all’altra si è presentata in occasione del ritiro dalle gare, avvenuto al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

A rivelarlo è stata proprio lei che, in un momento di evidente commozione, ha svelato di essere grata al suo allenatore e compagno di vita, Matteo Giunta. Una notizia, questa, che non è di certo arrivata inaspettata. In molti avevano sospettato che tra i due ci fosse qualcosa di più di un semplice rapporto professionale, ma da parte di nessuno dei due era arrivata alcuna dichiarazione.

A pochi mesi dal ritiro e dalla conclusione dei Giochi Olimpici, Matteo Giunta ha deciso di compiere il passo successivo e chiedere a Federica di diventare sua moglie. Non in uno scenario casuale, certo, ma in quella Venezia che hanno scelto come cornice per il loro matrimonio. Una proposta romanticissima e a sorpresa arrivata durante un weekend che la coppia ha trascorso proprio in laguna.

Ora, a distanza di pochi mesi dal matrimonio, Federica Pellegrini sarebbe incinta del loro primo bambino. Un’eventualità non così remota, dal momento che lei stessa non ha escluso la possibilità di essere mamma molto presto e di desiderarlo fortemente. Non ci sono stati comunque segnali, ma i fan attendono con ansia che si faccia sentire: il filo diretto con il suo pubblico e con i tifosi non si è mai spezzato, neanche dopo il suo addio alle gare.