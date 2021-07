Federica Panicucci favolosa in costume su Instagram

editato in: da

Vip in bikini 2021: le foto più belle delle star

Favolosa: Federica Panicucci in costume è bellissima, complice la forma smagliante ma anche quel suo sorriso contagioso che, nei tanti anni di carriera, ha saputo conquistare il pubblico.

La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la immortalano al mare, mentre idossa un bikini viola con mini pareo abbinato. Un carosello di foto in cui si mostra sorridente, con lo sguardo celato da un paio di grandi occhiali neri.

A corredo degli scatti una semplice frase: “La mia estate italiana”, negli hashtag invece spunta il suo sostegno agli Azzurri, reduci dalla vittoria della semifinale contro la Spagna. In attesa, quindi, di vederli giocare la finale degli Europei, la conduttrice ha voluto far sentire alla nazionale di calcio il suo supporto. Tifo che non è mancato anche nel corso della partita, nelle Storie su Instagram infatti si possono vedere alcuni momenti della partita accompagnati da scritte di incitamento della Panicucci.

Reduce dal successo dell’ultima stagione di Mattino Cinque, Federica Panicucci ora si sta godendo un meritatissimo momento di riposo, staccando anche per un po’ dai social. Proprio ieri, dopo qualche tempo, è tornata a pubblicare su Instagram, condividendo uno scatto che la ritrae insieme al compagno Marco Bacini. Nella foto sono entrambi sorridenti e con i volti vicini, nella didascalia la conduttrice ha spiegato il perché è stata offline: “Eccoci qua! Mancavo dai social da un po’, avevo bisogno di una pausa per ricaricare le batterie! Voglio condividere con voi una foto di qualche giorno fa e vi mando un bacio! Ps: pronti per vedere la partita??”.

Lultima foto condivisa dalla presentatrice, infatti, risaliva alla fine di giugno quando aveva pubblicato uno scatto insieme al figlio Mattia in occasione del suo 14simo compleanno.

Ora è tornata attiva, per la gioia dei suoi tantissimi follower (ammontano a oltre un milione).

E questo per la conduttrice è un momento molto bello, come lei stessa di recente ha raccontato a Oggi: “Sono una donna di 53 anni felice, la mia vita mi piace un sacco, i miei figli mi piacciono un sacco…”, per poi aggiungere in merito al compagno: “Quando lo cerco lo trovo sempre. È un compagno di vita meraviglioso, capace di farmi più felice ancora con la sua presenza. Lui è l’altro binario, è la persona che mi conosce meglio. È il mio “per sempre”.

Classe, eleganza e bellezza: Federica Panicucci è splendida e lo dimostra ancora una volta nei bellissimi scatti che la immortalano al mare.