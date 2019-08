Frizzi, la confessione di Greco sul magico incontro con la moglie Beatrice

editato in: da

Fabrizio Frizzi è il Cupido della bella storia d’amore tra Alessandro Greco e Beatrice Bocci. A rivelarlo è stato proprio il conduttore, che a breve tornerà in Rai per presentare l’ottantunesima edizione di Miss Italia.

In una recente intervista al settimanale Oggi, l’ex presentatore di Furore ha raccontato non solo del suo rapporto con l’amico Frizzi, ma anche del fatale incontro con la sua attuale moglie Beatrice Bocci, conosciuta per caso proprio durante il concorso di Miss Italia nel 1997:

Negli ultimi anni non la guardavo, ma ho sempre avuto a che fare con Miss Italia. Fabrizio Frizzi è stato uno zio per Alessandra, poi Fabrizio ha visto nascere il mio amore con Beatrice, poi ha avuto la stessa sorte lui con Carlotta. Per me questo è un disegno molto chiaro, ben preciso, di cui sono grato al Signore.

Due destini indissolubilmente affini, quindi, quelli di Alessandro Greco e di Fabrizio Frizzi. Entrambi legati a donne che hanno conosciuto casualmente nell’ambito del celebre concorso italiano di bellezza e conduttori della stessa kermesse. Quest’anno, infatti, sarà proprio Greco a condurre l’ottantunesima edizione di Miss Italia. Un altro segno del Fato, che lega fortemente i due personaggi televisivi da oramai molti anni.

“Per me è motivo di grande orgoglio. E sono convinto che Fabrizio abbia lavorato per questo incarico che è arrivato a me. E che ne sia molto contento”, così l’ex presentatore di Zero e Lode ha rivelato quanto sia importante per lui ricoprire un ruolo che è appartenuto per molto tempo al suo grande amico.

D’altronde, anche Beatrice Bocci è legata fortemente alla storia di Miss Italia a cui si classificò seconda nel 1994. Insomma, il concorso di bellezza sembra essere una costante nel destino di Alessandro Greco (e non solo). “Io mi sono preso la mia Miss Italia, la più bella di sempre, con lei ora ci siamo divertiti a vedere il disegno del destino, che ci porta indietro a rivivere la nostra esperienza proprio in questi ottant’anni del concorso.”

Il conduttore, a distanza di anni, sembra essere più innamorato che mai. E salire su quel palco speciale che gli ha fatto incontrare la donna della sua vita potrebbe essere veramente l’occasione per riavvolgere il filo del destino che lo ha legato prima a Fabrizio Frizzi e poi alla sua adorata moglie, in un magico incontro.