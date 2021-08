Fabio Fulco festeggia 50 anni: la dolce dedica della sua Veronica

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Fabio Fulco ha compiuto 50 anni. Un traguardo di per sé importante, ma che per l’attore ha una marcia in più: da poco è diventato papà (per la prima volta) della piccola Agnes, nata dall’amore per Veronica Papa, con la quale sta vivendo un’intensa e bellissima storia d’amore.

E proprio la sua Veronica, con la quale presto convolerà a nozze, ha deciso di rendere questo compleanno ancora più speciale, condividendo su Instagram una lunga dedica:

“Se ci penso sembra una vita fa…ma poi soffermandosi pare sia ieri. Questo è vivere con Te. In un batter d’occhio, da ‘fidanzatini’ che facevano le fughe per il mondo, a genitori…! Mi hai regalato le più grandi emozioni della vita e mi hai fatto conoscere l’Amore. Auguri amore mio che fai diventare i giorni grigi comunque raggianti…che solo con i tuoi occhi sai sciogliermi…come se fossi uno dei Fantastici Quattro…e che grazie a te abbiamo messo al mondo la bambina più bella ed incredibilmente stupenda del mondo, diventando un Padre impeccabile. Ti amo follemente.”

Oltre a condividere queste splendide parole, a corredo di uno scatto che li ritrae felici e sorridenti davanti all’immancabile torta di compleanno, Veronica ha fatto un altro bel regalo al suo Fabio: la modella e imprenditrice ha condiviso un breve video della piccola Agnes con indosso una tutina adorabile che recita “Buon compleanno papà”.

Fabio e Veronica sono sempre più innamorati e da quel fatidico primo incontro non si sono più lasciati. Archiviata definitivamente la lunga love story con Cristina Chiabotto (e un addio parecchio doloroso), l’attore ormai convive con la compagna e insieme stanno pian piano coronando il sogno di costruire una famiglia, cosa che li accomuna e unisce da sempre.

L’arrivo di Agnes è stato un evento pieno di gioia e Fulco non è riuscito a nascondere l’emozione. “Oggi è il giorno più bello della mia vita!”, aveva scritto nel primo post social dedicato alla nascita della piccola e del resto non possiamo dargli torto. Papà per la prima volta a 50 anni, quando tutto sembrava perduto e ormai aveva perso fiducia nei sentimenti. Veronica ha gettato via paure e insicurezze, facendogli riscoprire il significato della parola “amore”.