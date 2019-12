Eros Ramazzotti dimentica Marica Pellegrinelli con una ex: l’indiscrezione

editato in: da

Eros Ramazzotti dimentica Marica Pellegrinelli grazie a una ex di cui sarebbe ancora innamorato. A lanciare il gossip e il settimanale Oggi secondo cui il cantante avrebbe ritrovato il sorriso grazie all’intesa speciale con una persona a cui è stato legato in passato.

Come è noto l’artista romano e la top model si sono separati dopo ben dieci anni d’amore, un matrimonio e due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Un addio che entrambi hanno cercato di rendere il più possibile sereno per amore dei figli, tanto che spesso, anche dopo l’annuncio del divorzio, sono stati paparazzati insieme.

Mentre Marica Pellegrinelli ha ritrovato l’amore con Charley Vezza, Eros è ancora single, nonostante i gossip su un suo flirt con Carolina Stramare, Miss Italia 2019, e alcune foto, scattate a Lubiana, in cui abbracciava una ragazza. L’ultimo pettegolezzo riguarda un amore che sarebbe tornato nella vita dell’artista. Una donna del suo passato che gli avrebbe regalato nuovamente la serenità dopo il divorzio.

“Si mormora che anche per Eros sia un periodo sereno e ricco di novità – si legge sul settimanale Oggi -. Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione”.

Chi è l’ex misteriosa che ha stregato Ramazzotti? Il cantante è sempre stato molto geloso della sua privacy e per ora non sono state pubblicate foto che possano svelare l’identità della donna.

Nel frattempo anche Marica sta guardando avanti e accanto a lei c’è Charley Vezza. L’imprenditore e la modella non si nascondono più e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero deciso di portare la loro relazione a un nuovo livello. Alcune fonti rivelano che la Pellegrinelli sarebbe incinta del primo figlio dal designer e a dimostrarlo ci sarebbero alcune foto in cui, con indosso un maglione ampio, la modella si sfiora la pancia, come a proteggere il suo bambino.