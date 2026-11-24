Si parlava di 200-400 milioni, i conti dicono tutt’altro: debiti quasi doppi rispetto ai beni e creditori che sarebbero gli stessi cinque figli eredi

Getty Images Roberto Cavalli

Giorgio Roberto aveva poco più di un anno quando è morto suo padre, Roberto Cavalli. Oggi ne ha tre e i suoi cinque fratelli maggiori hanno rilevato la sua quota d’eredità e quella di sua madre, Sandra Nilsson. Ma, a differenza di tutte le migliori storie di eredità tra milionari, questa volta non sembrano esserci particolari drammi à la famiglia Agnelli.

I cinque figli e i conti dell’eredità

A dividersi le due quote in parti uguali sono Tommaso e Cristiana Cavalli, nati dal matrimonio dello stilista con Silvanella Giannoni, e Rachele, Daniele e Robert, i figli avuti da Eva Maria Düringer. Ciascuno passa così da un settimo a un quinto dell’eredità. Il prezzo della cessione resta da conoscere.

Quando Roberto Cavalli è morto il 12 aprile 2024, a 83 anni, si parlava di un patrimonio tra i 200 e i 400 milioni di euro. Nell’inventario i beni valgono 33,5 milioni di euro e i debiti arrivano a 65,18 milioni, quasi il doppio. Per coprire l’intero passivo mancherebbero oltre 31 milioni di euro.

Secondo le ricostruzioni, l’intera somma sarebbe dovuta a membri della famiglia. E a vantare quei crediti sarebbero proprio i cinque figli che si dividono l’eredità, ai quali ora passa la gestione della successione. L’ammontare dei debiti è emerso dopo la scadenza dell’avviso ai creditori, pubblicato da un notaio nell’estate del 2025. Resta da chiarire come si sia arrivati a una cifra così alta all’interno della famiglia. Finora la successione è proseguita senza che emergessero contenziosi tra gli eredi.

Il testamento di Roberto Cavalli e le donazioni ai figli

Giorgio Roberto aveva otto mesi quando suo padre ha firmato il testamento nella villa alle porte di Firenze. Era il 29 novembre 2023 e davanti a Cavalli c’era il notaio Mario Buzio. Il testamento pubblico sostituiva l’atto del 2021 e indicava come eredi universali i sei figli e Sandra Nilsson, ex modella svedese al fianco dello stilista da circa quindici anni. Il loro unico figlio era nato l’8 marzo 2023, quando Cavalli aveva 82 anni. Il nome Giorgio è quello del nonno paterno.

Tutti e sette avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario, che tiene separati i loro beni da quelli dello stilista e limita la responsabilità per i debiti al valore di quanto ereditato. Cavalli aveva poi inserito una clausola per tenere conto di quello che aveva già dato ai figli. Le donazioni fatte in vita valgono come un anticipo e il loro valore va scalato dalla quota di chi le ha ricevute.

La villa sulle colline fiorentine e lo yacht Freedom

A essere diviso è il patrimonio personale dello stilista. La cessione della casa di moda risale al 2015, quando il fondo Clessidra ha rilevato il 90 per cento della società. Per quell’operazione si parlò di 450 milioni di euro complessivi, di cui circa 230 incassati dal fondatore.

Tra i beni della successione figurerebbero le opere d’arte e le proprietà sulle colline fiorentine, compresa la villa da sessanta stanze in cui Cavalli riceveva gli ospiti del jet set. Anche lo yacht Freedom dovrebbe rientrare fra i beni da dividere. Le ricostruzioni sull’inventario riportano il valore complessivo dell’attivo, mentre sullo yacht la cifra che si conosce risale al 2018, quando lo stilista ha speso 15 milioni di euro per acquistarlo.