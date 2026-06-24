Chi era Cristiana Brandolini d’Adda e quanto ammonta la sua eredità

Discreta, elegante e lontana dai riflettori, l'ultima sorella di Gianni Agnelli si è spenta a 99 anni lasciando un patrimonio importante su cui aleggia un po' di mistero

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Cristiana Brandolini D'Adda

Non tutte le protagoniste delle grandi famiglie scelgono di vivere sotto i riflettori. Cristiana Brandolini d’Adda, l’ultima sorella di Gianni Agnelli, apparteneva a quella rara categoria di donne capaci di frequentare i salotti più esclusivi senza mai trasformare la propria vita in spettacolo. Una donna di altri tempi che, scomparsa a 99 anni, lascia dietro di sé non solo il ricordo di una figura elegante e riservata, ma anche un tassello importante della storia della famiglia Agnelli. Insieme alla naturale curiosità legata alla sua eredità.

Chi era Cristiana Brandolini d’Adda

Cristiana Brandolini d’Adda era nata a Torino il 16 febbraio 1927, in una famiglia destinata a incidere profondamente sulla storia italiana. Figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, era una delle sorelle dell’avvocato Gianni Agnelli, anzi la prediletta, ma non ha mai cercato di vivere di luce riflessa.

Il suo mondo era fatto di relazioni importanti, certo, ma anche di garbo, silenzio e scelte personali molto definite. Mentre il cognome Agnelli diventava sinonimo di potere industriale e di costume, Cristiana costruiva un’esistenza più defilata, lontana dalle dinamiche aziendali e dalle cronache (oltre che dal gossip).

Era l’ultima voce rimasta della generazione dei figli di Edoardo Agnelli. Dopo la morte dei fratelli Gianni, Giorgio e Umberto e delle sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, la sua scomparsa chiude idealmente una pagina familiare che ha attraversato quasi un secolo di vita italiana.

Tutta l’eleganza della sobrietà

Nel 1947 Cristiana sposò il conte Brando Brandolini d’Adda. Dal matrimonio nacquero quattro figli: Tiberto, Leonello, Nuno e Brandino. La sua quotidianità si mosse tra luoghi che raccontano molto del suo stile, da Venezia al Friuli e Parigi, città in cui visse a lungo scegliendo la Rive Gauche, più intellettuale che mondana nel senso tradizionale.

Aveva uno stile riconoscibile ma mai ostentato: un’eleganza naturale, istintiva, che non aveva bisogno di spiegazioni. Il suo fascino fu colto anche da grandi fotografi, che contribuirono a inserirla tra le figure più rappresentative dell’eleganza internazionale e del vivere sofisticato.

Arte, cultura e mecenatismo furono una parte importante della sua vita. Cristiana non fu soltanto “la sorella di”, definizione comoda ma riduttiva. Fu una donna inserita in ambienti cosmopoliti, capace di sostenere progetti culturali e artistici senza trasformare il proprio impegno in esibizione.

Quanto vale l’eredità di Cristiana Brandolini d’Adda

Sul patrimonio personale lasciato da Cristiana Brandolini d’Adda aleggia un po’ di mistero, poiché non è stata resa pubblica una cifra ufficiale. Ed è bene dirlo subito, perché quando si parla degli Agnelli il confine tra beni individuali, quote familiari, trust e partecipazioni può diventare molto sottile.

Le ricostruzioni circolate negli ultimi anni hanno però indicato per il ramo legato a Cristiana Agnelli Brandolini d’Adda e ai suoi quattro figli un valore intorno ai 370 milioni di euro, riferito a strutture patrimoniali e trust familiari. Non si tratta quindi di una somma semplicemente “lasciata” con un testamento, ma di una stima collegata a un sistema economico molto più complesso.

Nel suo caso, poi, il patrimonio più evidente resta anche quello immateriale: la memoria di una donna che ha attraversato ricchezza, storia e mondanità senza lasciarsi consumare dal caos dei tempi che cambiano.