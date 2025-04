Quando Emma Roberts cammina, Milano si ferma: il look da manuale

Emma Roberts strega Milano con un look total black: abito in eco-pelle, rossetto rosso e capelli ramati da vera diva. La città si ferma a guardare

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Emma Roberts

A Milano basta poco per generare un cortocircuito glamour. Ma se quel poco si chiama Emma Roberts, allora le cose si fanno serie. Attrice di culto, nipote di una leggenda del cinema (quella Julia Roberts che in Pretty Woman ci ha insegnato tutto su passione e sensualità), icona di stile e ora anche musa beauty, Emma è sbarcata nella capitale della moda per presentare la sua capsule collection.

Emma Roberts ramata (alla Julia), il rossetto rosso e quella spalla nuda

Non capita tutti i giorni di vedere una diva di Hollywood in pieno centro città, con uno di quei look che ti fanno desiderare di svoltare armadio e vita.

Emma Roberts arriva con un abito in ecopelle nera, lucido quanto basta da riflettere i flash e opaco al punto giusto da risultare raffinato. Il taglio è asimmetrico, la spalla scoperta con naturalezza calcolata, il tessuto che scivola sul corpo senza costringerlo mai. Una silhouette che fa pensare ai volumi architettonici di Rick Owens, ma con un tocco più romantico e meno underground. Il dettaglio dello spacco frontale, poi, è un cenno di seduzione misurata, di quei gesti che Emma conosce bene: lascia intravedere, ma mai tutto. Lascia immaginare.

Fonte: IPA

Ma la vera rivoluzione, quella che non si può ignorare, è il colore dei capelli: quel fragola ramato che grida Pretty Woman da ogni ciocca. Un chiaro tributo a zia Julia e a quell’estetica anni ’90 fatta di charme disarmante e fiducia in sé stesse. Tirati indietro in una coda bassa e ultra sleek, i capelli lasciano spazio al viso e agli orecchini a cerchio maxi in oro lucido, unico accessorio vistoso, scelto con sapienza per bilanciare la semplicità (apparente) dell’intero look.

E poi il trucco: un tripudio di nude terrosi e tocchi bold, esattamente come la capsule che ha appena firmato. Sulle labbra un rosso intenso, corposo, magnetico. Sulle guance, un blush pescato che accende il viso di freschezza e si fonde con la sua nuova palette Blush Buddies.

Fonte: IPA

Milano, la folla e una mini bag che detta tendenza

Alle 17:30 in punto, Emma Roberts varca le porte del flagship store KIKOiD di Corso Vittorio Emanuele II, accolta da fan adoranti e da una folla che si è radunata come nei giorni del fashion week.

Milano la acclama, fotografa ogni passo, ogni sorriso, ogni sfumatura del rossetto. E mentre lei si muove con naturalezza tra sorrisi e flash, i suoi accessori fanno il resto del lavoro: un paio di slingback nere a punta, rigorosamente a tacco medio (le vere fashioniste lo sanno: il tacco altissimo è out, il mid heel è la nuova divisa del potere), e una micro-bag nera con dettagli oro che sembra uscita da una sfilata di Coperni, ma con un’attitudine più rétro.

Fonte: IPA

La mini bag è una scultura geometrica: una borsa-punto esclamativo, che fa da perfetto contrappunto all’essenzialità dell’abito. In mano a chiunque altro sarebbe sembrata un dettaglio in più, in mano a Emma diventa l’elemento chiave di un equilibrio stilistico impeccabile. Anelli chunky alle dita, uno smalto nude – ovviamente – e mani curate da manuale completano l’immagine.