Emma imita Belen, la reazione della Rodriguez (e di De Martino)

Nelle ultime ore si è parlato molto dell’imitazione di Belen Rodriguez fatta da Emma Marrone che ha anche citato il suo ex fidanzato Stefano De Martino nel corso di un incontro con i fan a Roma. Come avranno reagito i due coniugi?

La cantante salentina è tornata in pubblico dopo un periodo particolarmente difficile segnato dalla lotta contro il tumore. Poco dopo l’annuncio su Instagram di uno stop e l’operazione, Emma ha ripreso a occuparsi di musica ed è pronta a lanciare il nuovo disco Fortuna. Un ritorno in grande stile che è stato segnato anche da gossip e da momenti topici come l’abbraccio con Maria De Filippi, conosciuta ad Amici, e l’imitazione di Belen.

Nel corso di una chiacchierata con i fan infatti la Marrone ha citato De Martino e ha imitato la Rodriguez. “Che musica ascolto? Ti dico gli ultimi acquisti? – ha detto -. Tommaso Paradiso? No. Telefon Tel Aviv, Riccardo Sinigallia, Di Martino o… De Martino?”. Una gag divertente che è diventata in breve tempo virale e di cui si è molto parlato.

In molti si sono chiesti quale sia stata la reazione della Rodriguez di fronte a questo gesto di Emma. La showgirl non ha commentato, ma ha postato su Instagram, nelle ultime ore, foto e video che raccontano un week end all’insegna dell’amore con Stefano De Martino e Santiago.

La coppia è più unita che mai e sta progettando di allargare la famiglia con l’arrivo di un secondo figlio. Da tempo il ballerino e la showgirl hanno deciso di tenersi il più possibile lontano dai gossip, questo potrebbe spiegare il loro silenzio riguardo la gag di Emma.

In passato infatti i tre erano finiti al centro di pettegolezzi e drammi, ma per fortuna oggi si sono lasciati tutto alle spalle. Belen non ha mai negato di apprezzare la musica della Marrone e anche l’artista salentina sembra aver dimenticato il passato, riavvicinandosi a De Martino.

Nei video postati su Instagram, Belen e Stefano sono molto felici, fra gite in barca e soste al ristorante. Emma invece è pronta a ripartire con la musica, forte della grinta e del coraggio che l’hanno sempre caratterizzata