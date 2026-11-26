Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Emma Fogarty

Per il suo quarantesimo compleanno ha voluto partecipare a una maratona, riuscendo a raccogliere oltre un milione di euro in beneficenza. Un’impresa che assume un significato ancora più profondo quando si conosce la storia di Emma Fogarty, la donna irlandese che dalla nascita convive con una rarissima malattia genetica.

A 42 anni, con una buona dose di autoironia e una straordinaria voglia di vivere, ha scelto di condividere la propria esperienza per accendere i riflettori su una patologia di cui si parla ancora troppo poco.

Chi è Emma Fogarty, la vita con una malattia rara

Emma Fogarty vive ad Abbeyleix, in Irlanda, ed è affetta da una forma particolarmente aggressiva di epidermolisi bollosa, una malattia genetica per la quale non esiste ancora una cura risolutiva. La sua pelle è talmente delicata che anche il semplice attrito con un tessuto può provocarle ferite dolorose.

Alla nascita, ai suoi genitori era stato detto che probabilmente non sarebbe sopravvissuta alla prima settimana. Oggi Emma è la persona più longeva in Irlanda con quella specifica forma della patologia.

Il desiderio di essere indipendente l’ha accompagnata fin dall’adolescenza. A 18 anni ha lasciato la famiglia per studiare a Limerick e, terminato il college, si è trasferita a Dublino, dove lavorava in banca e viveva da sola. A interrompere quella parentesi di autonomia è stata una frattura alla gamba, che a 23 anni l’ha costretta a rientrare a casa.

Da allora le sue condizioni di salute si sono progressivamente complicate. Ha ricevuto due diagnosi di tumore della pelle e nel 2019 ha subito l’amputazione della gamba sinistra.

La malattia, il dolore e il desiderio di vivere

Gran parte della giornata di Emma Fogarty è scandita dalle cure. Circa l’80% della superficie del suo corpo presenta ferite e lesioni che richiedono medicazioni continue, mentre la sostituzione completa delle bende può durare dalle due alle quattro ore.

“Ogni minuto di ogni giorno è durissimo. È estremamente doloroso quando non hai la pelle”, ha raccontato.

Con altrettanta franchezza, la donna parla dei desideri che la malattia le ha impedito di realizzare: il matrimonio, la maternità, una carriera professionale. Eppure, quando ripercorre la propria storia, trova ancora molti motivi per essere felice.

Nel 2024 ha festeggiato i suoi 40 anni prendendo parte alla maratona di Dublino, trasformando un compleanno dal valore simbolico in un’occasione per aiutare chi condivide la sua condizione. L’iniziativa ha permesso di raccogliere oltre un milione di euro per Debra, associazione impegnata nel sostegno alle persone con epidermolisi bollosa.

L’amicizia con Colin Farrell e il documentario

Tra gli affetti più cari di Emma Fogarty c’è Colin Farrell, conosciuto circa quindici anni fa durante una cena di beneficenza. A far nascere la loro amicizia è stato un senso dell’umorismo molto simile, che ancora oggi caratterizza il loro rapporto.

Negli anni, l’attore è diventato una presenza importante nella vita di Emma, standole vicino anche nel delicato periodo successivo all’amputazione. Insieme hanno tagliato il traguardo della maratona: Farrell ha spinto la carrozzina dell’amica per gli ultimi quattro chilometri, dedicandone idealmente uno a ogni decennio della sua vita.

La loro storia è raccontata in The Slightest Touch, il documentario diretto da Rachel Fleit, per il quale Emma ha accettato di mostrare anche gli aspetti più intimi della malattia, comprese le dolorose medicazioni.

Una scelta profondamente personale, attraverso la quale ha voluto dare voce a chi convive con l’epidermolisi bollosa. Perché, pur conoscendo bene il peso delle rinunce, Emma sa altrettanto bene quanto sia importante avere qualcosa di bello da aspettarsi dal domani.