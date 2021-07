Emanuela Tittocchia: “Chiofalo mi ha lasciato senza darmi una spiegazione”

editato in: da

Drusilla Gucci, la “dark lady” dell’Isola dei Famosi 2021

Emanuela Tittocchia non ci sta ed è per questo che ha deciso di scrivere una lunga lettera indirizzata a Francesco Chiofalo, reo (a suo dire) di averla lasciata senza darle alcuna spiegazione. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ci è andata giù pesante e, con la sua consueta schiettezza, ha spiegato per filo e per segno come sarebbe andata tra loro due.

Di Francesco Chiofalo si è parlato a proposito della sua nuova fiamma, Drusilla Gucci, altra ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Se in un primo momento si era vociferato di una frequentazione tra i due, poi è stato lo stesso ex protagonista di Temptation Island a confermare su Instagram di essere molto vicino all’ereditiera: “Confermo, ci stiamo conoscendo! Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella”.

Nessuno avrebbe mai immaginato una “strana” coppia del genere, eppure è successo. E a quanto pare Emanuela Tittocchia sarebbe stata in un certo senso “vittima” di questa love story. Nella lettera indirizzata a Chiofalo e pubblicata dal settimanale DiPiù, l’attrice e opinionista ha spiegato che lei e il 32enne si stavano frequentando già da un po’ e che è stato lui, di punto in bianco, a lasciarla senza alcuna spiegazione per volare in Turchia con Drusilla.

Dalle parole di Emanuela Tittocchia traspare tutta l’amarezza per essere stata abbandonata così, su due piedi, dal personal trainer (e forse prossimo tronista di Uomini & Donne): “Come hai potuto farti vedere con lei senza assolutamente tenere conto dei miei sentimenti, senza darmi una spiegazione, dopo avermi fatto credere che tra noi c’era qualcosa di speciale? E se c’è qualcosa che non ti piaceva di me, perché non me lo hai detto guardandomi o semplicemente telefonandomi?”.

L’attrice ha svelato molto di più sulla presunta relazione con Francesco Chiofalo, rivelando che era stato proprio lui ad avvicinarla “virtualmente” sui social, cercando un approccio. Avrebbe persino chiesto il suo numero di telefono ad alcuni amici in comune e da lì, una cosa tira l’altra, avrebbero iniziato a frequentarsi seriamente. Con tanto di bacio appassionato annesso.

Emanuela Tittocchia, dal canto suo, ha gettato l’amo e la domanda rivolta a Francesco Chiofalo è chiara. Quella di una donna che si è sentita abbandonata e tradita da un uomo che l’aveva conquistata con il suo fascino. Riceverà risposta dall’ex concorrente di Temptation Island?