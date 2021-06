Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci insieme: lui conferma

editato in: da

Drusilla Gucci, la “dark lady” dell’Isola dei Famosi 2021

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci insieme: l’ex protagonista di Temptation Island conferma su Instagram di essere molto vicino all’ereditiera. Dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi, Drusilla avrebbe iniziato una conoscenza con il modello e influencer.

A confermarlo è stato proprio Chiofalo che sui social ha raccontato di aver conosciuto la famiglia di Drusilla. “Confermo, ci stiamo conoscendo! – ha detto ai fan -. Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella”.

Chiofalo, che da tanti è stato indicato come possibile nuovo tronista di Uomini e Donne, ha concluso da poco la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi. Drusilla Gucci invece ha sempre vissuto la sua esistenza lontano dai riflettori, vivendo i suoi amori in gran segreto e senza curarsi dei gossip. L’ereditiera ha scelto di lasciare l’Honduras a causa delle eccessive privazioni fisiche e di un dimagrimento che la stava stancando sempre di più, impedendole di partecipare al gioco come avrebbe voluto.

Tornata in Italia, Drusilla si è dedicata nuovamente alla sua vita, fra moda e social, avvicinandosi a Francesco Chiofalo. “Quanto pesa il cognome Gucci sulle mie spalle? Zero – ha raccontato di recente l’ereditiera, parlando della sua famiglia -. Mai calcolato più di tanto. È un cognome che fa parte della superficie. Io non mi sono mai sentita l’eletta o la privilegiata rispetto agli altri. Più che altro odio quelli che si avvicinano per il mio cognome e non per conoscere me: ma li sgamo subito. Li fiuto. Sono molto diffidente. Al primo “ciao” lo capisco. Sono macabra nell’animo, ma ho anche una parte romantica: nascosta, ma c’è”.

Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, è entrato nel cuore dei telespettatori partecipando al reality condotto da Filippo Bisciglia con l’allora compagna Selvaggia Roma. Poi era arrivata la battaglia, durissima, contro un tumore al cervello, combattuta e raccontata su Instagram. Infine la love story con Antonella Fiordelisi, schermitrice e influencer a cui è stato legato per diverso tempo, fra Stories e dichiarazioni d’amore pubbliche, sino all’addio, arrivato nell’aprile del 2021. Ora nel suo cuore ci sarebbe Drusilla Gucci.