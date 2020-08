Elodie sorride con Marracash: il selfie su Instagram con il look al naturale

editato in: da

Elodie e Marracash finalmente insieme: la cantante e il rapper si sono riuniti trascorrendo delle magnifiche vacanze insieme, dopo mesi lontani per via degli impegni di entrambi. Sui loro profili Instagram sono spuntati video e foto dei momenti passati insieme di questi ultimi giorni d’estate.

Non è ben noto dove i due performer siano, ma la presenza dei delfini e il bellissimo mare fa pensare alla meravigliosa Puglia, meta da sempre ambita da tantissime celebrità. D’altronde, Elodie era in vacanza con la famiglia in Salento fino alla scorsa settimana, perciò potrebbe essere probabile che Marracash l’abbia raggiunta.

La foto che la cantante ha pubblicato sul suo profilo, ha spazzato via tutti i dubbi che si erano venuti a creare su questa magnifica coppia: Elodie si è fatta immortalare super sorridente accanto al suo Marracash, con il quale ha costruito una storia d’amore fuori dai canoni tradizionali.

I due, infatti, non sono spesso insieme e -anzi- preferiscono avere ognuno i propri spazi. Non a caso, la stessa Elodie aveva raccontato sulle pagine de Il Messaggero di quanto per lei sia fondamentale essere indipendente e libera, anche in una relazione seria.

Non a caso, Elodie ha preferito trasferirsi in una nuova casa da sola, per gestire meglio i suoi impegni che – evidentemente – si sono spesso scontrati con quelli del compagno.

Non per questo il loro amore debba essere considerato fragile, anzi: la loro passione, cominciata sul set del video musicale di Margherita, è confluita in un percorso di crescita personale. È stato proprio Fabio Bartolo Rizzo (nome vero di Marracash) ad aver svelato a Il Fatto Quotidiano di essere rimasto stregato da Elodie, approfittandone per ringraziarla per averlo aiutato nel suo processo di rinascita dopo una lunga lotta contro la depressione.

Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino.

Ma il bellissimo rinnovato incontro della coppia non è l’unica novità. Elodie in vacanza con Marracash ha scelto di sfoggiare un look fresco e naturale, rivelando la vera lunghezza dei suoi capelli dopo circa tre mesi. In fondo, la cantante ama spesso campiare piega e colore: dal pixie cut color rosa pastello, ai biondi platino, passando per un bob fino ad arrivare a lunghissime treccine sul set di Guaranà e al sensuale capello sciolto per il video del Ciclone, Elodie ha sempre conquistato tutti giocando anche con il suo aspetto.

L’estetica per Elodie, però, non è tutto. Solo poche settimane fa ha dimostrato determinazione nel mettere a tacere degli haters che le hanno rivolto degli insulti sessisti: il suo coraggio ha sottolineato ancora una volta quanto la cantante possa essere non solo talentuosa, ma anche una vera e propria idola alla quale ispirarsi.