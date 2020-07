Elodie si sfoga su Instagram e parla dei suoi problemi con la rabbia

editato in: da

Il fatto che Elodie sia una delle cantanti più talentuose del momento è cosa nota. Eppure c’è un’altra ragione per cui riesce a conquistare il cuore dei suoi fan: la sua schiettezza. La cantante romana è un esempio brillante di forza e trasparenza, anche nei momenti più difficili, e a dimostrarlo arrivano le sue ultime stories su Instagram.

Elodie ha rivelato in tutta sincerità che in questo periodo è molto stressata. Ciò non stupisce, considerando che la cantante ha dato vita a ben due tormentoni, Guaranà e Ciclone (con un video ispirato al film di Pieraccioni) e che adesso è impegnata nel suo This is Summer, tour estivo che anticipa quello ufficiale, This is Elodie.

Dopo essersi mostrata senza make-up, Elodie si apre ai suoi fan rimuovendo un altro tipo di “trucco”, quello che vorrebbe le celebrità sempre felici, rilassate e soprattutto perfette. E lo fa a cuore aperto, usando queste parole:

Mi sto stressando molto. Devo fare mille cose, non credo di farcela ma ce la farò. Ultimamente sono troppo nervosa: mi arrabbio sempre e devo trovare una soluzione, devo trovare il modo per rilassarmi, per capire come non reagire con rabbia alle cose.

Elodie, come fa sempre quando si confessa e parla di sé stessa, parla in maniera semplice e diretta condividendo e accettando i propri limiti e mostrando tutta la forza di una donna caparbia, che individua i propri punti critici e cerca soluzioni per eliminarli:

È il mio più grande difetto, è la cosa che mi fa più soffrire. Lo sto dicendo, lo dico ad alta voce perché così lo rendo reale. E quindi devo risolverlo, per forza.

Le parole di Elodie arrivano dirette al cuore: non è affatto facile, infatti, ammettere di avere dei difetti caratteriali, che magari si accentuano quando tutto sembra troppo e che mettono in difficoltà non solo noi stessi, ma anche gli altri.

Ancora una volta la cantante, che ha già lottato tanto in passato, si rimette in discussione. E ci fa comprendere, stavolta senza bisogno di usare una delle sue bellissime canzoni, che il primo passo per migliorare non arriva mai dall’esterno, ma dal nostro profondo.