Elodie a Sanremo 2025 senza Iannone, la verità del pilota: “Ho fatto molta fatica”

Fonte: IPA Elodie e Andrea Iannone

Elodie è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo. Con la sua Dimenticarsi alle 7 ha fatto breccia nel cuore di moltissimi fan, anche di chi abitualmente non la segue, e lo ha dimostrato l’accoglienza riservatale a ogni apparizione nella cittadina ligure. Tanta la gente ad acclamarla, ma si è fatta notare l’assenza del suo compagno, Andrea Iannone. Niente da collegare a una crisi o presunta tale, cosa che talvolta sembra quasi auspicata dai divoratori di gossip. Il pilota ha spiegato perché non ha potuto starle vicino nel corso dell’avventura sanremese, spendendo splendide parole per la cantante.

Perché Andrea Iannone non è stato con Elodie a Sanremo 2025

Assenza più che giustificata per Andrea Iannone, che non ha potuto essere al fianco della sua Elodie durante la settimana di Sanremo 2025. Cosa che i più attenti hanno certamente notato. Nessuna crisi all’orizzonte, solo “cause di forza maggiore” che hanno costretto il pilota dall’altra parte del globo giusto in quelle calde giornate.

Iannone si trovava, infatti, in Australia – e si trova tuttora lì – per prepararsi al Campionato Mondiale Superbike a Phillip Island, prima del quale si è sottoposto ad alcuni test. Ne ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo – ha spiegato a proposito della compagna, impegnata nell’avventura sanremese -. La sostengo in tutto quello che fa, sono sempre molto orgoglioso di lei: è una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide”.

Una coppia abituata a sostenersi, anche a distanza. Elodie non perde occasione per seguire il compagno impegnato nelle gare, impegni permettendo. “È una persona estremamente curiosa e molto presente – ha detto Iannone -. Lei a dir la verità aveva un po’ paura della velocità ma l’anno scorso è riuscita a venire a qualche gara e si è divertita molto. Voleva sapere tutto, in generale quando scopre qualcosa di nuovo chiede e si informa per avere un quadro completo di quello che ha davanti. È bello condividere le nostre passioni e gli obiettivi che abbiamo, ci sosteniamo molto”.

Elodie e Andrea Iannone, dal pregiudizio all’amore

Sono parole perfettamente in linea con quelle pronunciate da Elodie nella sua ultima intervista a Repubblica, in cui ha parlato proprio del rapporto con Iannone. L’impatto iniziale non era stato del tutto positivo per la cantante, ma si è immediatamente ricreduta: “Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui. Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo“.

Quello che era partito come un “flirt” – i due si sono conosciuti grazie a un’amica comune, Diletta Leotta – si è trasformato in una storia più che seria. La convivenza è arrivata in breve, dividendosi tra Milano e Lugano, e la coppia non esclude la possibilità di compiere il grande passo e, perché no, anche di pensare a un figlio.