Elodie cambia look e osa con le onde savage: meravigliosa

Elodie, class dance su Instagram in body e tacchi alti

Una nuova vita e un nuovo look, per Elodie, che ha deciso di sconvolgere ancora la sua immagine con una pettinatura che lei stessa ha voluto definire come “savage”. Un carrè delineato con delle morbide onde è bastato per esaltare ancora di più la sue bellezza e per evidenziare i tratti dolci del viso, caratterizzato dai grandi occhi profondi.

Elodie, via le extension: la nuova pettinatura

Messe da parte le lunghe extension, con le quali si è introdotta nella stagione autunnale, Elodie ha optato per tenere i capelli alla sua altezza naturale ma arricchendo lo styling con un mosso che le ha donato un’eleganza particolare e che ha voluto immortalare e condividere sui suoi canali social.

Non contenta, l’artista romana ha voluto osare con un blazer lungo aperto sul davanti, perfetto per fare da cornice a un décolleté che ha mostrato con grande raffinatezza e senza essere volgare, proprio com’è nel suo stile. Il colore dei capelli è ancora il castano scuro: sono lontani i tempi della tinta rosa, quella con la quale si è fatta conoscere al grande pubblico, ma anche quelli dei ricci ribelli con i quali è salita – ormai tanti anni fa – sul palco di X Factor.

I progetti con Marracash

La storia con Marracash si è conclusa, non senza lasciare una lunga scia di gossip che non si è ancora attenuata, ma l’amicizia e la stima tra i due artisti è rimasta. A riprova di ciò, c’è stata anche la cover dell’album che il rapper ha appena rilasciato e per il quale ha voluto proprio la sua ex fidanzata.

Dopotutto, Elodie è una delle grandi protagoniste di questo disco, al quale ha lavorato con il suo ex, ragion per cui sarebbe stato impossibile escluderla dalla cover e da qualsiasi altro punto dell’ultima prova di studio del rapper e che ha voluto intitolare Noi, Loro, Gli Altri.

Sotto il profilo sentimentale, Elodie ha già voltato pagina. L’artista è stata fotografata con il modello Davide Rossi, che è stato indicato come suo nuovo compagno. La conferma della rottura non è però arrivata nell’immediato, con i diretti interessati che hanno preferito mantenere riservata la loro condizione, per concentrarsi sugli ultimi dettagli del lavoro discografico che hanno lanciato – entrambi – con grande orgoglio.