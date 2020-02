Elisabetta Gregoraci festeggia i 40 anni con Briatore e torna a sorridere

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Sabato 8 febbraio 2020 è arrivato anche per Elisabetta Gregoraci il giorno delle 40 candeline. La showgirl calabrese ha scelto di festeggiare in maniera molto speciale il suo compleanno. La Gregoraci ha infatti organizzato una festa presso il Twiga di Montecarlo, locale del suo ex marito Flavio Briatore.

Fasciata da un sensualissimo mini dress di colore chiaro caratterizzato dalla presenza di perline e cristalli, Elisabetta Gregoraci ha festeggiato questo importante compleanno in compagnia dell’ex consorte – con il quale è tornata in buoni rapporti – dell’amatissimo figlio Nathan Falco, del padre e della sorella Marzia e di diversi amici (nelle sue Stories di Instagram compare Jonathan Kashanian e nei commenti a una delle sue foto social Victoria Silvstedt la ringrazia per la bellissima serata). Al party erano presenti anche il pilota Felipe Massa con la moglie e la showgirl e conduttrice televisiva Michela Coppa.

Pure Briatore ha documentato su Instagram un dettaglio della festa organizzata per l’ex moglie. L’imprenditore piemontese, che con la Gregoraci è andato all’altare nel lontano 2008, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che li ritrae assieme e sorridenti.

Tanti auguri @elisabettagregoracireal complimenti @twigamontecarlo #topcompleanno💖 @gianluigi_lembo bravo #twigastafftop

Semplice la caption scelta, che però, ribadiamo, accompagna uno scatto che parla di armonia familiare. I rapporti tra i due sembrano decisamente più distesi rispetto ai mesi scorsi. Per dimostrarlo si può per esempio ricordare che, in occasione dei recenti contrasti che hanno visto protagonisti Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino, Briatore si è esposto personalmente per difendere la ex moglie, esclusa dalla co-conduzione de L’Altro Festival.

La Gregoraci ha recentemente parlato dell’ex durante un’intervista a Chi, specificando che, dopo un matrimonio con un uomo così, chi viene dopo sente molto il confronto e che questo non l’aiuta certo nella vita sentimentale (dopo il divorzio la showgirl ha avuto solo una storia ufficiale, ossia quella con l’imprenditore Francesco Bettuzzi).

Ora, passato diverso tempo dall’addio ufficiale all’imprenditore di Verzuolo, Elisabetta Gregoraci è serena. Contenta del suo percorso professionale – come ha ricordato sempre nel corso dell’intervista a Chi – ha iniziato una nuova fase della sua vita con accanto le persone più care e dando spazio al divertimento in uno dei locali più esclusivi del mondo.