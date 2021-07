Elisabetta Gregoraci, perché Battiti Live cambia giorno

editato in: da

Elisabetta Gregoraci, bikini e look dell’estate su Instagram

Dopo due puntate ricche di sorprese e di grandi emozioni, Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare sul palco con un nuovo appuntamento di Battiti Live, lo show musicale dell’estate. C’è però un piccolo cambiamento in vista: la serata tanto attesa slitta di qualche giorno, per motivi legati al palinsesto di Canale 5.

Finora, la Gregoraci aveva occupato lo slot del martedì sera di Italia 1 con le sue due prime puntate di questa edizione di Battiti Live, che ancora una volta ha portato sul piccolo schermo tanta musica e intrattenimento allo stato puro. Il terzo appuntamento sarebbe dunque previsto per martedì 27 luglio, ma l’emittente ha annunciato un cambio di programmazione: la serata slitterà infatti a giovedì 29 luglio, un’eccezione dovuta alla volontà, da parte dei vertici Mediaset, di lasciare più spazio ad uno dei programmi cult dell’estate 2021.

Stiamo parlando di Temptation Island, il reality dedicato ai sentimenti che ci sta tenendo compagnia in questa stagione calda. Filippo Bisciglia, da anni ormai alla conduzione, tornerà in onda con un doppio appuntamento del fortunatissimo show, che verrà trasmesso lunedì 26 e martedì 27 luglio. Durante la seconda serata, dunque, avrebbe dovuto scontrarsi proprio con Battiti Live – che quest’anno sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti tv. Per evitare di far entrare in conflitto due delle trasmissioni più seguite dell’estate, Mediaset ha dunque deciso di spostare momentaneamente il programma della Gregoraci.

Dunque la prossima puntata di Battiti Live andrà in onda nella prima serata di giovedì, per poi tornare alla sua consueta posizione – il martedì sera – a partire dalla settimana successiva. E siamo sicuri che Elisabetta ha già pronte tante sorprese per il suo pubblico: questa edizione dello show itinerante ha visto sfilare sul palco tantissime star della musica italiana, tra nuove promesse e “vecchie leve” che hanno regalato emozioni splendide ai telespettatori.

La stessa Gregoraci, bellissima come non mai, si è rivelata ancora una volta un turbine di energie, un ciclone travolgente che ha conquistato tutti. Per l’occasione, ha già avuto modo di sfoggiare alcuni look incantevoli, ed è nuovamente sulla cresta dell’onda. Battiti Live è solo l’ennesima conferma del suo successo, che nei mesi scorsi Elisabetta ha consolidato partecipando al GF Vip, con grandissima gioia dei suoi tanti fan.