Elisa Isoardi parla della Clerici: “Le incomprensioni appartengono al passato”

editato in: da

Elisa Isoardi torna a parlare del rapporto con Antonella Clerici, ex conduttrice de La Prova Del Cuoco, con cui in passato si era spesso scontrata.

Un legame, quello fra le presentatrici, reso burrascoso da fraintendimenti e divenuto difficile quando, circa un anno fa, la Isoardi era approdata al timone del programma culinario creato dalla Clerici. Un passaggio di testimone che non è stato affatto semplice, fra ascolti bassi e critiche, ma oggi Elisa e Antonella sono riuscite a chiarire e i loro rapporti sono ottimi.

A confessarlo è stata proprio l’ex compagna di Salvini che, intervistata da Adnkronos, ha svelato di sentirsi molto legata alla collega. “Io e Antonella abbiamo un bellissimo rapporto – ha chiarito -, tutti quei misunderstanding ormai appartengono al passato”.

“C’è dialogo, ci sentiamo e ci confrontiamo – ha confessato la Isoardi -, lei è consulente del programma ancora per un anno e io la ritengo un’importante maestra, perciò mi è sembrato doveroso mandarle un saluto su Instagram al termine della prima puntata della Prova del Cuoco”.

La Isoardi oggi è al timone de La Prova del Cuoco, ma non dimentica il contributo importante dato da Antonella Clerici, regina della trasmissione per moltissimi anni. “Quest’anno festeggiamo i 20 anni de La prova del cuoco – ha chiarito -, quello che abbiamo di buono è stato creato da lei in 19 anni e non posso fare altro che ringraziarla. Noi dobbiamo andare avanti, il programma è come un ragazzo che poi ha le sue evoluzioni, io lo prendo per mano e lo accompagno all’università, poi chissà!”.

Qualche giorno fa anche la Clerici era tornata a parlare dello show culinario di Rai Uno e del rapporto con la modella. Nello studio di Verissimo la conduttrice aveva espresso tutta la sua amarezza per essere stata esclusa dai palinsesti televisivi, ma aveva comunque riservato belle parole per la Isoardi.

“Quando fai una cosa per tanti anni – aveva confessato a Silvia Toffanin – quando la fanno gli altri ti sembra strano, ti dici sempre ‘io l’avrei fatta in questo modo’ ma non è giusto, è giusto che Elisa Isoardi la faccia a modo suo”.