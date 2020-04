Elisa Isoardi, quando torna in onda La Prova del Cuoco: svelata la data

editato in: da

Dopo una lunga pausa, Elisa Isoardi è pronta a tornare in onda con La Prova del Cuoco. Il celebre programma di cucina, infatti, sembra aver trovato di nuovo spazio nel palinsesto televisivo Rai e la data, tanto attesa, è stata finalmente svelata. La conduttrice, così, potrà presto riappropriarsi dei suoi fornelli.

Buone notizie quindi per Elisa Isoardi che, stando ad un’indiscrezione, tornerà in onda con la Prova del Cuoco l’11 maggio. Il programma, infatti, era stato sospeso per un periodo, proprio come successo anche a Vieni da Me e L’Eredità. La presentatrice, però, può ora gioire.

A ridare speranza ai fan impazienti di vederla di nuovo nello studio del famoso programma di cucina è stata la stessa Isoardi, che poco prima di una diretta sui suoi canali social ha annunciato:

Probabilmente anche noi ritorneremo in onda, non vedo l’ora! La Prova del Cuoco è un bel programma che dà un sacco di idee anche per mangiare bene e per mangiare con quello che abbiamo in casa.

La felicità della presentatrice è evidente. D’altronde non ha mai negato di essere particolarmente affezionata al programma che in passato era stato condotto da Antonella Clerici. In questo periodo di sospensione, però, la Isoardi non è rimasta con le mani in mano e ha cercato nuovi modi per rimanere in contatto con il suo pubblico.

Proprio come Caterina Balivo e Bianca Guaccero, così, ha sfruttato il potere dei social e, quasi ogni giorno, si è impegnata in dirette in cui ha intervistato e conversato con personaggi dello spettacolo e ha mostrato interessanti e gustose ricette preparate da lei e dalla zia Gabriella, dalla quale sta attualmente vivendo. Una formula premiata dai suoi follower che, a più riprese, si sono complimentati con lei.

Non sono mancati, inoltre, momenti imbarazzanti e divertenti. La Isoardi, durante le dirette su Instagram, è incappata anche in qualche gaffe come, ad esempio, chiamare per sbaglio uno sconosciuto. Intoppi non previsti che la presentatrice ha saputo trasformare in un’occasione per strappare un sorriso ai suoi fan.

Elisa Isoardi, a breve, sarà di nuovo impegnata nello studio della Prova del Cuoco. Troverà ancora qualche momento da dedicare ai suoi follower?