Elisa Isoardi, magnifica in costume su Instagram (e finalmente felice)

Elisa Isoardi compie 39 anni: i look più belli che ci fanno sognare

Se c’è una cosa che Elisa Isoardi riesce a fare meglio di altre, è quella di parlare con gli occhi. E sì, perché la conduttrice piemontese non solo abbina una bellezza straordinaria a un’eleganza fuori dal comune, ma sa bene esprimersi anche con lo sguardo. È quello che traspare dal post che ha condiviso su Instagram, nel quale si è mostrata felice e sensuale avvolta nel suo bellissimo costume nero.

Elisa Isoardi, la prima prova costume del 2022

Non che ce ne fosse bisogno, ma Elisa Isoardi ha già superato la prima prova costume dell’anno. La conduttrice piemontese, in pausa dagli impegni televisivi, si è infatti concessa un momento di riposo per ricaricare le energie e ritrovare se stessa, come ha esortato a fare nella caption del suo post: “Quando potete, mettete un punto e pensate a voi. Il bene più prezioso”.

Il costume le calza a pennello e si abbina quasi allo sguardo sensuale con il quale ha attirato l’attenzione, ma a stupire è il pensiero che ha rivolto a se stessa e a tutte noi. Ai momenti in cui ci sentiamo perdute, a quelli in cui non riusciamo a leggere dentro noi stesse perché prese da altre preoccupazioni o da incombenze che potrebbero aspettare.

La pausa dal lavoro è stata quasi una salvezza, per lei, che ha potuto staccare dai ritmi frenetici per dedicare del tempo a se stessa e alla sua famiglia. Il tempo che sta concedendo agli affetti si è infatti moltiplicato. Ha così trascorso le feste insieme ai suoi affetti e godendo delle bellezze della sua terra, quel rifugio sicuro che ritrova sempre quando ne ha bisogno.

Elisa Isoardi, c’è sempre tempo per l’amore

Archiviata da tempo la storia d’amore con Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha deciso di prendersi un po’ di tempo per se stessa senza rincorrere l’amore a tutti i costi. Certamente, quella con il Segretario del Carroccio è stata una relazione importante ma, come spesso capita nella vita, si è conclusa dopo alcuni anni. Lui ha voltato pagina, intrecciando una relazione amorosa con Francesca Verdini.

Il cuore di Elisa Isoardi è invece libero e pronto per un nuovo amore, che sta aspettando con grande entusiasmo. Nel frattempo, le sue attenzioni sono rivolte al suo benessere personale e a quello della sua famiglia. Non ha poi abbandonato la sua amata cucina, quella che ha imparato ad amare nei diversi anni trascorsi alla guida di programmi legati all’alimentazione e a La Prova del Cuoco.

I nuovi progetti televisivi

Elisa Isoardi è a riposo dal lavoro dopo che ha dovuto lasciare prematuramente l’Isola dei Famosi per un problema agli occhi. Si era parlato di un ritorno a Mediaset con un programma tutto suo ma la possibilità è poi sfumata. Crollata anche l’ipotesi di una conduzione di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus, che starebbe invece valutando altre soluzioni. Nonostante quest’assenza dalla televisione, la conduttrice piemontese continua a tenere aggiornato il suo pubblico attraverso i social, che non trascura mai.

Il desiderio di molti è quello di rivederla in televisione, con un progetto tutto suo e che ne valorizzi il talento. Nell’attesa, ci delizia con un costume perfetto, i capelli elegantemente scompigliati e uno sguardo mozzafiato.