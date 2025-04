Chi è Eleonora Ivone, moglie del regista Angelo Longoni

Fonte: IPA Eleonora Ivone

Eleonora Ivone è conosciuta per essere l’amata moglie del regista Angelo Longoni, ma soprattutto per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La scomparsa di Longoni, avvenuta oggi a Roma all’età di 68 anni​, ha riportato l’attenzione su questa artista. Attrice, regista ed ex modella​, Eleonora è stata per decenni la compagna di vita e di lavoro del celebre autore, condividendo con lui passione e progetti tanto sul set quanto nella vita privata.

Gli esordi come modella e l’inizio della carriera d’attrice

Nata a Roma il 28 settembre 1969, Eleonora Ivone muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Viene rappresentata da un’importante agenzia e sfila per varie case di moda​, per poi dedicarsi alla recitazione attraverso studi e laboratori teatrali.

Il suo debutto sul grande schermo risale ai primi anni ’90, con ruoli in film diretti proprio da Angelo Longoni come Caccia alle mosche (1993) e Uomini senza donne (1996)​. Da allora, Eleonora appare in diverse produzioni cinematografiche e televisive italiane, partecipando anche a fiction di successo come Distretto di Polizia e Don Matteo, dove compare in alcuni episodi​.

Il sodalizio artistico con Angelo Longoni: cinema e teatro

Quella tra Eleonora e Angelo è stata un’unione anche artistica. Ivone fu spesso diretta dal marito, diventandone di fatto una musa​. Insieme hanno collaborato a molti progetti: film per il cinema (Non aver paura, 2005; Maldamore, 2014)​ e spettacoli teatrali.

Di recente, infatti, Eleonora Ivone era in scena nella commedia Chi è io?(2024) scritta e diretta da Longoni​. La passione condivisa per il teatro e il cinema li ha visti fianco a fianco per decenni, alimentando la loro intesa sul lavoro e nella vita.

Dalla recitazione alla regia: i traguardi recenti di Ivone

Negli ultimi anni Eleonora Ivone ha ampliato i propri orizzonti passando anche dietro la macchina da presa. Nel 2019 ha esordito come regista con il cortometraggio Apri le labbra, che ha ottenuto diversi premi​, tra cui il Premio Short d’Oro al Fabriano Film Fest. Il salto al lungometraggio è avvenuto con la black comedy Ostaggi (2021), tratta da un’opera teatrale di Longoni e sceneggiata a quattro mani con lui​.

In Ostaggi, Eleonora Ivone dirige un cast corale con attori come Gianmarco Tognazzi e Vanessa Incontrada​. Più di recente, è tornata davanti alla telecamera come protagonista del nuovo film di Longoni, L’amore migliora la vita, le cui riprese erano previste all’inizio del 2025​.

Vita privata e legame con il regista

Dal punto di vista personale, Eleonora Ivone e Angelo Longoni hanno formato una famiglia molto unita, mantenendo sempre un profilo riservato e dedicandosi soprattutto ai loro affetti. Dal loro amore sono nate tre figlie, Margherita, Stella e Beatrice, che rappresentano il cuore della vita della coppia.

Il 19 aprile 2025 Angelo Longoni si è spento a Roma dopo una lunga malattia​, una notizia resa pubblica proprio da Eleonora Ivone. Di fronte a questa dolorosa perdita, ha dimostrato la volontà di trasformare il lutto in eredità creativa: ha annunciato l’intenzione di portare avanti uno degli ultimi progetti del marito, dirigendo la trasposizione cinematografica di Destino, romanzo postumo di Longoni, che sarà la sua seconda regia​. Un modo con cui Eleonora onora la memoria del compagno di una vita, facendo sì che le storie create insieme possano ancora emozionare il pubblico.