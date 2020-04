Eleonora Giorgi svela cosa pensa di Paolo Ciavarro e Clizia

editato in: da

Eleonora Giorgi si confessa su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’attrice ha seguito sin dall’inizio la nascita della coppia nella casa del Grande Fratello Vip ed è anche entrata nel bunker di Cinecittà per riabbracciare il figlio nato dall’amore per Massimo Ciavarro. L’ex protagonista di Borotalco non ha mai nascosto i suoi timori di mamma per il figlio minore e in passato aveva espresso alcuni dubbi sulla coppia.

Paolo infatti ha alle spalle una storia terminata da qualche tempo, mentre Clizia Incorvaia è reduce dal divorzio da Francesco Sarcina. Il leader delle Vibrazioni, da cui ha avuto la figlia Nina, l’ha accusata di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, trascinandola al centro di uno dei gossip più discussi del momento.

“Vederlo sotto le telecamere 24 ore su 24, mi inquietava – ha raccontato la Giorgi a Libero -. Lui è sempre stato un ragazzo molto riservato e temevo che potesse angustiarsi eccessivamente. È un ragazzo che ha molto pudore nei sentimenti e quando l’ho visto colpito per la pandemia globale ho sofferto tanto. Avendo un’affinità spirituale, se Paolo sta male io sto ancora più male, poi tutto è cambiato”.

La Giorgi ha anche ringraziato Alfonso Signorini, il conduttore del reality, che è riuscito a mostrare il vero carattere di Paolo Ciavarro, un ragazzo molto educato e pacato. “Vedo mio figlio molto centrato e molto amato dal pubblico – ha spiegato l’attrice – e questo mi riempie di gioia, ma devo anche ringraziare Alfonso Signorini: ho capito che ha sempre protetto i sentimenti di tutti e anche di Paolo di cui, credo, riconosca l’educazione”.

Clizia Incorvaia ha abbandonato la casa del GF Vip da diverse settimane, dopo aver pronunciato alcune frasi molto forti contro Andrea Denver. La Giorgi ha svelato di aver chiamato la fidanzata del figlio dopo la sua eliminazione e ha garantito che i rapporti sono ottimi. “L’ho sentita appena uscita dalla Casa – ha svelato l’attrice – e la trovo una ragazza deliziosa che proviene da una bellissima famiglia piena di bei sentimenti. Non voglio però essere una mamma invadente – ha concluso – perché è giusto che mio figlio viva in totale libertà questo amore”.