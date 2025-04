Elena Sofia Ricci, la jumpsuit bianca con blazer è il look più chic della primavera

Elena Sofia Ricci conquista Roma con un look total white: jumpsuit elegante senza spalline e blazer lungo, perfetto per le cerimonie di primavera

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Elena Sofia Ricci

C’è un momento, durante ogni red carpet, in cui tutto si ferma: lo sguardo di chi osserva, il passo di chi sfila, il clic dei fotografi. È successo anche a Roma, al Cinema Barberini, quando Elena Sofia Ricci ha fatto il suo ingresso in total white. Senza orpelli, senza effetti speciali. Solo un sorriso luminoso, orecchini importanti, e un look che — ve lo diciamo subito — è il più chic di questa primavera.

Il look: una jumpsuit scultorea e un blazer da manuale

L’abito scelto da Elena Sofia Ricci per l’occasione è un jumpsuit bianco, priva di spalline, con corpetto a fascia e lavorazione a coste sottili che aggiunge struttura e tridimensionalità al busto. Il pantalone è dritto, morbido, con pences profonde che partono in vita e scivolano fino all’orlo, lasciando intravedere dei décolleté neri a punta. Un contrasto netto, deciso, che dà ritmo e carattere all’ensemble.

Sopra la tuta, la Ricci ha indossato un blazer bianco lungo, dalla linea fluida e dalle spalle leggermente sagomate. Il blazer è lasciato aperto e scivola naturalmente lungo i fianchi, aggiungendo movimento all’intero look. Le maniche sono portate con naturalezza, senza risvolti né forzature. Un’interpretazione perfetta dello stile power chic, aggiornato però con tocchi soft e femminili.

Fonte: IPA

A completare il look, due elementi chiave: gli orecchini maxi con cristalli pendenti — preziosi ma leggeri — e l’acconciatura sciolta, con onde naturali e volume laterale. Il make-up? Sobrio, luminoso, con focus su occhi e sopracciglia. Il tutto racconta una donna consapevole, moderna, capace di dosare ogni dettaglio con equilibrio.

Fonte: IPA

Quando indossarlo: il total white più furbo (e copiabile) della stagione

Ma veniamo al dunque. Perché questo look ci piace così tanto? Perché è strategico. Il jumpsuit bianco con blazer è l’alleato perfetto per tutti quegli eventi importanti che iniziano di giorno e proseguono nella sera: cerimonie religiose, presentazioni, incontri istituzionali, cocktail eleganti.

In primavera, quante volte capita di essere madrina a una cresima o comunione, o di dover accompagnare qualcuno a un evento importante senza voler cadere nel “troppo”? Ecco la soluzione. La tuta — soprattutto se senza spalline — è fresca, pratica, elegante. E il blazer sopra diventa l’elemento chiave per adeguarsi a un contesto più sobrio o formale. In chiesa, ad esempio, è perfetta. Copre le spalle senza snaturare il look, regala struttura senza irrigidire.

Certo, bisogna fare attenzione alla giacca. Se siete petite, optate per una versione più corta: una lunghezza sotto il fianco potrebbe schiacciare la figura. Al contrario, se amate le proporzioni over, come nel caso di Elena, scegliete un blazer lungo ma morbido, e giocate tutto sull’accessorio forte. Una cintura in vita? Un orecchino vistoso? Un paio di scarpe a contrasto? Fatevi guidare dallo spirito della stagione.

Fonte: IPA

E a proposito di scarpe: Elena Sofia Ricci ha scelto il nero, un classico che funziona sempre. Ma voi potete (e dovete!) osare. Una tuta bianca si abbina con tutto: via libera a tacchi fucsia, sandali lime, slingback oro, décolleté glitterate, persino stivaletti gioiello. Che siano in raso, in vernice, con frange o lacci, il messaggio è chiaro: la primavera è colore, energia, libertà.

E vi prego, non fate l’errore di abbinare la scarpa alla borsa. È un crimine fashion che andava di moda nel 2012, ma oggi no, proprio no. Meglio creare contrasti, giocare con le textures, sperimentare. Una mini bag rigida effetto lucertola in un colore acceso, o una clutch satinata con dettagli metallici saranno sempre più interessanti del classico set coordinato.