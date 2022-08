Elena Morali in vacanza in Thailandia: “Temevo di aver contratto il vaiolo delle scimmie”

Fonte: IPA Elena Morali

La showgirl e suo marito, Luigi Mario Favoloso, sono volati in Thailandia per trascorrere le vacanze, delle quali hanno postato continui aggiornamenti. Proprio per questo si sono sentiti di avvisare tutti prima di interrompere le Stories di Instagram, spiegandone il motivo. Elena Morali è rimasta vittima di uno sfogo cutaneo che ha richiesto degli accurati approfondimenti medici, dei quali sono arrivati i risultati. Il suo timore era che si trattasse di vaiolo delle scimmie.

Elena Morali: “Ho paura di aver preso il vaiolo delle scimmie”

Un brusco stop alle Stories su Instagram che la coppia ha voluto motivare proprio attraverso i canali social ufficiali: “Ragazzi scusate l’assenza ma a causa di molte bolle sul mio corpo e una sensazione di fiacca, sto aspettando l’esito di alcuni esami fatti ieri sera. Ho paura sia il vaiolo delle scimmie e la cosa mi spaventa perché sono così lontana da casa. Fra poche ore dovrei avere il risultato, spero di aggiornarvi quanto prima”.

A spiegare i sintomi avvertiti da Elena Morali è stato suo marito, Luigi Favoloso, che si è peraltro mostrato ottimista: “Interrompiamo un attimo le nostre storie fino a domani perché siamo abbastanza preoccupati. Elena ha un enorme senso di spossatezza e delle bollicine su tutto il corpo. Stiamo cercando di capire se si tratti di zanzare che nella natura ieri hanno banchettato (come credo e spero io) o se si tratti di vaiolo delle scimmie, dato che si sente anche molto debole. Elena è impaurita e stiamo aspettando un dottore. In ogni caso, abbiamo una bella assicurazione sanitaria e qui non siamo nella giungla, ma in una città dove in ogni caso può avere ogni tipo di aiuto. State sereni”.

I social della coppia sono stati così silenziati in attesa degli esiti degli esami, che sono arrivati a poche ore dall’annuncio: “Allora, mi sembra corretto aggiornarvi. Negativa al vaiolo delle scimmie, pare sia entrata in contatto con una pianta molto pericolosa che si chiama “Alianto” detta anche “Albero del Paradiso”. La sensazione di malessere è migliorata, ma le bolle si sono trasformate in un rush cutaneo. Quindi tutto ok, a parte il forte prurito”.

Elena Morali e Luigi Favoloso, storia di un matrimonio burrascoso

Una storia d’amore alquanto burrascosa, quella tra Elena Morali e Luigi Favoloso, che hanno però deciso di dare una nuova possibilità alla loro unione. Visti i trascorsi degli ultimi mesi, in cui sembravano lontani anni luce e alle prese con una rottura epocale e rumorosa, sorprende che i due sono volati insieme in Thailandia per trascorrere le vacanze estive.

Il viaggio dimostra così come tra i due sia tornato il sereno, nonostante l’ennesimo momento di difficoltà che Favoloso aveva spazzato via con una dichiarazione d’amore in piena regola durante la finale de La Pupa e Il Secchione, al quale lei ha partecipato nelle vesti di “pupa”: “Non ti prometto che sarà sempre una bella giornata ma ti prometto che io ci sarò anche nelle giornate brutte. Io e te ci siamo sposati in Africa e penso che sia arrivato il momento di sposarci anche in Italia. Faccio una fatica enorme a parlare di quello che ho veramente dentro. Non mi sono perso un secondo di te. Hai fatto un percorso straordinario. Hai fatto vedere per la prima volta dopo tanti anni che fai televisione che cosa sei: intelligente, bellissima e anche tremendamente fragile”. I due non hanno ancora annunciato la data delle (seconde) nozze.