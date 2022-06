“Elena D’Amario e Michele Morrone di nuovo insieme”: le parole dell’attore

Era bastata una foto condivisa tra le storie di Instagram per gridare al ritorno di fiamma tra Elena D’Amario e Michele Morrone. Lei bravissima e bellissima ballerina professionista (ed ex allieva) di Amici di Maria De Filippi, lui attore siciliano dalla bellezza mozzafiato. Insomma, la coppia perfetta, almeno idealmente. Tra i due c’è stata una love story in passato, conclusasi certo ma nel rispetto reciproco. E Morrone, tra un rumor e l’altro, ha deciso di porre fine al gossip svelando la verità sul rapporto con la ballerina.

Michele Morrone, la verità sul rapporto con Elena D’Amario

Avvistamenti per strada, selfie su Instagram, voci che si rincorrono. Se Michele Morrone ha deciso di dire finalmente la sua sulla relazione (o presunta tale) con la sua ex Elena D’Amario non possiamo dargli di certo torto. La love story tra i due nel 2019 era stata una delle più amate e invidiate, una coppia d’oro di bellissimi e talentuosi artisti che non potevano far altro che scatenare la felicità dei tanti fan che li seguono assiduamente sui social.

Ma la verità è un’altra. Nonostante il selfie condiviso tra le stories di Instagram dall’attore, che li ritraeva insieme a passeggio per le vie di Pescara, tra i due non c’è più di un’amicizia. Un rapporto basato sul rispetto reciproco, sulla stima e un affetto che non si è mai spento, neanche dopo la fine del loro amore.

Le parole di Michele Morrone non lasciano spazio ad alcun dubbio. Uno dei suoi follower di Instagram gli ha chiesto senza mezzi termini delucidazioni in merito alla sua vita sentimentale e lui ha risposto, tra l’altro con una vena di sarcasmo: “Noto che alle persone piace inventare storie. Sembra che io non possa neanche avere un’amica. No, non ho una fidanzata. Nel caso, ve lo farò sapere”.

Michele Morrone non ha una fidanzata

Assodato che Morrone non è tornato insieme a Elena D’Amario, con buona pace dei fan che avrebbero voluto gioire per il ritrovato amore tra i due, l’attore su Instagram ha risposto anche ad altre domande da parte dei follower. Che, a dirla tutta, non hanno perso occasione per scoprire se nel suo cuore ci fosse una persona speciale.

Ancor prima del presunto ritorno di fiamma con la ballerina, giorni fa si era vociferato di una love story tra Morrone e l’attrice Anna-Maria Sieckluca, protagonista insieme a lui del (discusso) film 365 giorni, disponibile su Netflix. Alla première del film la coppia si era mostrata felice e sorridente, in atteggiamenti che – a detta di qualcuno – potevano essere equivocati. E, in più, sul braccio dell’attore aveva fatto capolino un tatuaggio con le iniziali AMS. Insomma, molti hanno creduto che non potesse trattarsi di una semplice coincidenza.

Come sempre, però, si fa presto a dare adito a gossip che poi si dimostrano infondati. Lo stesso Michele Morrone ha smentito anche questo presunto flirt con la collega, sottolineando ancora una volta di essere single. Di fidanzate belle ne ha avute – D’Amario e Belen in primis – ma al momento nessuna donna è riuscita a far breccia nel cuore del bel tenebroso Morrone.