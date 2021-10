Drupi si racconta da Serena Bortone: chi è la moglie Dorina

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Un amore grande, quello tra Drupi e Dorina Dato, che il cantautore e sua moglie hanno raccontato a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. L’artista è un ospite particolarmente amato del programma: è stato più volte ospite del talk di Rai1 con racconti che hanno riguardato la sua vita privata e la sua lunga carriera, fatta di successi e di un incontro particolarmente fortunato con la splendida Mia Martini.

Drupi ospite a Oggi è un altro giorno

Un incontro all’insegna dell’emozione e del passato che ritorna, quello tra Drupi e Serena Bortone, che ha riportato sua moglie Dorina Dato per un nuovo racconto sul loro amore e di come sia nata la passione, immutata dopo 30 anni di matrimonio e 50 di conoscenza: “Lui cercava delle coriste. Io cantavo in un gruppo della mia città e sono andata a cantare per lui. Fisicamente mi è piaciuto subito, ma poi l’ho dovuto conoscere”.

L’intelligenza è il particolare che li lega e il segreto di un’unione tanto lunga e ricca di sentimenti, nonostante i primi dubbi di Drupi che hanno tenuto lontana la sua Dorina: “Pensaci bene, io non sono un buon partito”. Le distrazioni sono state tante, ma di tradimento non si è mai parlato e mai si è verificato che pensasse a un’altra donna che non fosse colei che si è scelto per trascorrere tutta la sua vita.

Dorina Dato, chi è la moglie di Drupi

Ad accomunare Drupi e Dorina non è solo l’amore, ma anche la musica. I due si sono infatti conosciuti sul palco, poiché la Dato è stata una delle sue tante coriste. L’artista, che è già stato ospite a Oggi è un altro giorno, aveva raccontato: “Siamo sposati dal 1992 ci conosciamo da di più, dal 1973, una vita insieme. Cosa mi ha fatto innamorare? Tante cose, difficile in un attimo parlarne… un insieme di cose, la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in un uomo non è così facile. Non sono una gran chiacchierona, ne basta una in famiglia”.

Negli anni, hanno anche avuto modo di collaborare a livello musicale nell’album Fuori Target, con Drupi che ha ottenuto un enorme successo nell’Europa dell’Est. Nonostante il suo lavoro, Dorina Dato si è dimostrata come una donna molto timida e poco abituata alla luce delle telecamere, al contrario di Drupi che ha invece è sempre molto sicuro di sé.

A lei, ha dedicato anche la hit Piccola e Fragile: “Eravamo in sala d’incisione e c’era questo pezzo che ci sembrava molto bello, cercavamo un’idea per chiudere la canzone, poi c’era Dorina, è sempre stata nel coro, e il mio collega mi ha detto, ‘questa è bella tosta, anche se è piccolina’, ed è nata così ‘Piccola e fragile'”. Il brano è stato eseguito anche in studio, alla presenza di Dorina che si è emozionata ancora per le parole che parlano di lei.