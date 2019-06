Il dramma di Barbara Palombelli: “Ho subito molestie, ma non ho denunciato”

editato in: da

Barbara Palombelli si racconta per la prima volta senza filtri nel corso di un’intervista, rivelando di aver subito delle molestie, ma di non aver mai denunciato.

La giornalista e conduttrice di Forum si è confessata nel corso della trasmissione Belve, svelando a Francesca Fagnani particolari inediti della sua vita privata. La Palombelli, che oggi è sposata con Francesco Rutelli e madre di quattro figli (fra cui Serena Rutelli, concorrente del GF), ha svelato di essere stata molestata e di essere stata vittima di un episodio molto grave.

“Una sera che tornava a casa, il suo accompagnatore aveva intenzioni decisamente diverse dalla sua – ha detto la Fagnani -. Lei non si è mai sentita di fare i nomi e di denunciare al tempo. Si pente di non aver denunciato?”. La Palombelli ha confermato di non aver mai denunciato chi all’epoca la molestò, ma di non essersi pentita.

“Non mi pento di non aver denunciato – ha spiegato -. È parte della mia vita privata. Mi piace che ci siano persone che denunciano. Secondo me, però, le denunce andrebbero fatte non entro i sei mesi che dice la legge, ma entro un mese forse”.

La giornalista ha poi parlato della difficoltà di chi sceglie le vie legali e delle conseguenze per chi decide di denunciare un molestatore. “Purtroppo ho visto che tutte le persone che hanno denunciato poi sono diventate doppiamente vittime – ha chiarito la Palombelli -, anche negli ambienti di lavoro. Quindi per carità, no”.

Non solo: il volto di Forum ha spiegato di aver incontrato nuovamente le persone che l’avevano molestata. Ciò che ha colpito Barbara è il fatto che nessuno di quegli uomini provava imbarazzo per ciò che aveva fatto e tutti facevano finta di nulla. “Certo che li ho incontrati – ha detto rispondendo alle domande di Francesca Fagnani -. Migliaia di volte. Se si sono sentiti in imbarazzo con me? No, fanno finta di niente, assolutamente”.