Il dolore di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Abbiamo perso il nostro bambino”

Manila Nazzaro ha perso il bambino che aspettava dal compagno Lorenzo Amoruso. A svelarlo è stata la showgirl che su Instagram ha voluto condividere il suo dolore con le persone che hanno vissuto un’esperienza simile. Con grande coraggio Manila ha raccontato la sofferenza provata per aver perso quel figlio così tanto desiderato, ma anche la voglia di andare avanti grazie all’amore che la lega all’ex calciatore. “E così salutiamo questo 2020 – ha scritto su Instagram, postando uno scatto in cui bacia il suo Lorenzo -, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”.

Manila ha rivelato di aver voluto raccontare il dolore vissuto con l’aborto per aiutare chi, come lei, ha affrontato una sofferenza simile. “Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi – ha detto -. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere!”.

Forte e coraggiosa, Manila Nazzaro non ha mai nascosto la voglia di coronare il suo amore per Lorenzo Amoruso con la nascita di un figlio. La 43enne qualche mese fa era sbarcata a Temptation Island con il compagno, superando alla grande la prova del reality. Dopo la fine del programma Manila e Lorenzo avevano deciso di fare un passo avanti nella loro relazione. La showgirl è già mamma di due bambini – Francesco e Nicolas – frutto del suo matrimonio con Francesco Cozza.

L’ex calciatore e Manila sono stati sposati dal 2005 al 2017 fino al doloroso addio. “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima – aveva spiegato a Diva e Donna qualche tempo fa -. Non è una cosa bella vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”.