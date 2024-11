Diletta Leotta ha indossato un look mannish a Le Iene, reinventandolo con pizzi e cut out, che sono stati apprezzati dai suoi numerosi ammiratori

Diletta Leotta è riuscita a stupire, ancora una volta, tutti con le sue scelte di stile. Per la sua recente partecipazione all’ultima puntata de Le Iene, andata in onda domenica 3 novembre 2024, la conduttrice televisiva, infatti, ha reinventato il classico dress code mannish della trasmissione, con un tocco di femminilità e dettagli seducenti. Per la sua apparizione in prima serata su Italia Uno, infatti, la presentatrice ha scelto un outfit total black, arricchito da pizzi e cut out.

Diletta Leotta, l’outfit indossato a le Iene

Diletta Leotta è giunta a una svolta della sua carriera, visto che, ben presto, debutterà al timone del reality show La Talpa, nuova produzione televisiva targata Mediaset. La conduttrice, infatti, per la prima volta, mostrerà la sua bravura al grande pubblico dei telespettatori della televisione in chiaro, dopo anni a presentare show televisivi per i portali a pagamento. Un momento davvero importante, quindi, come lei stessa ha voluto raccontare in una recente intervista.

Nello stesso dialogo con i giornalisti, Diletta Leotta ha anche raccontato il suo rapporto con lo specchio, molto importante per lei, che riesce a scegliere, sempre, con molta cura, i suoi look. Di recente, infatti, la conduttrice televisiva è apparsa bellissima con due diversi outfit color rosso, che hanno sorpreso i suoi ammiratori e anche fatto scaturire qualche critica.

Ma per partecipare all’ultima puntata de Le Iene, Diletta Leotta ha messo da parte il colore acceso per un look total black, come consono a tutti gli ospiti del programma televisivo. Chi viene invitato nello studio dello show di approfondimento, infatti, indossa, di consueto, un completo nero, simile alle divise dei conduttori e degli inviati.

Diletta Leotta, però, ha saputo reinventare il classico completo mannish da sera, scegliendo un modello davvero originale e sensuale. La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato una tuta nera, firmata da Dolce&Gabbana che, nella parte inferiore, aveva la forma di uno short, mentre, in quella superiore, imitava lo scollo di un completo elegante da uomo, evidenziato dall’utilizzo di un tessuto lucido sul colletto. Nei lati e nella parte posteriore, il capo d’abbigliamento era aperto, lasciando in bella vista la bralette in pizzo, che Diletta Leotta indossava al di sotto.

Diletta Leotta, i commenti dei suoi ammiratori

Diletta Leotta ha accompagnato la sua particolare tuta mannish con un paio di calze nere coprenti e dei sandali con il tacco molto alto, con fascia sulla caviglia e punta aperta. La conduttrice televisiva ha completato l’outfit con dei gioielli in diamanti, firmati da Cartier e una manicure in tinta.

Diletta Leotta ha lasciato sciolta la sua magnifica chioma bionda, modellata in delle semplici onde e ha accentuato il suo sguardo con un trucco in tinte chiare e l’utilizzo del mascara. L’insieme, molto originale e sensuale, è stato apprezzato dai tanti ammiratori della presentatrice, che hanno commentato con diversi complimenti il post Instagram, in cui mostrava a tutti il suo look: “Splendida” e “Ma sei una meraviglia”, qualcuno, però, si è aperto anche a qualche critica: “Bellissima ma le calze con i sandali non si possono guardare!!!”.