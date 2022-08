Diletta Leotta come JLo e Britney Spears (ma in nero): le trasparenze sono il trend dell’estate

Fonte: IPA Diletta Leotta, week end nel deserto (con Marcell Jacobs). Corse, risate e outfit glam&chic

Diletta Leotta, Britney Spears e Jennifer Lopez sono tre indiscusse professioniste ma anche tre donne e sex symbol che amano e curano il proprio corpo e a cui piace (giustamente!) piacersi.

Di altro, in comune, le tre star hanno anche (a quanto pare) una passione per le trasparenze destinata a diventare un trend della seconda parte di questa calda estate 2022: Diletta, Britney e JLo hanno infatti sfoggiato in maniera diversa look molto simili a distanza di qualche giorno.

Diletta Leotta come Britney e JLo: il mini dress nero

Ospite del party esclusivo organizzato il 7 agosto scorso nel fasanese dal famoso fotografo di moda Giampaolo Sgura, Diletta Leotta ha optato come al solito per un total look orgogliosamente sexy. A guardarlo con attenzione, mini-dress nero della showgirl (ex di Can Yaman), nella parte superiore “imita” i costumi da bagno di Britney e JLo.

Anche l’abitino sexy del volto femminile di Dazn, sdrammatizzato da Diletta con stivaloni con i lacci e un’acconciatura composta da trecce alla francese, gioca sul vedo non vedo mixando tessuto coprente e rete nude trasparente. La giornalista con questo outfit ha reso ufficialmente questa astratta fantasia “vedo non vedo” uno dei trend dell’estate.

Britney Spears e JLo: stesso costume, stili diversi Britney Spears è stata, in ordine di tempo. la prima a mostrarsi in un video pubblicato sul profilo Instagram fasciata in un costume da bagno caratterizzato da un doppio tessuto: una sorta di spirale fucsia (probabilmente in lycra) che copre “i punti giusti” e una rete completamente trasparente che invece lascia ben poco spazio all’immaginazione. La cantante ha regalato ai suoi follower una vera e propria sfilata su décolleté tacco 12 durante la quale la reginetta anni ’90 ha ancheggiato mostrandosi in tutta la sua bellezza. JLo (senza volerlo?) ha imitato il look “da spiaggia” della collega indossando il medesimo costume (ma in versione bianca, forse perché all’epoca appena reduce dal matrimonio con Ben Affleck) per un patinato scatto, precedente alla presunta crisi con il neo marito, pubblicato sulla pagina social del suo beauty brand.

Come ricreare il look di Diletta Leotta

I costumi di JLo e Britney Spears sono un modello dell’estate 2022 della nota stilista Norma Kamali che a quanto pare ha stregato entrambe le cantanti. La stessa stilista ha ricondiviso sulla sua pagina lo scatto patinato di JLo.

Il costo di quello che a tutti gli effetti può essere definito un monokini è di circa 250 euro ed è disponibile, oltre che in fucsia Britney e in bianco JLo, in altri diversi colori e fantasie.

Perfetto per una gita in barca, un aperitivo in spiaggia, un party in piscina al al tramonto – magari da indossare con un pareo legato in vita tono su ton – lo Snake Mash Mio (questo il nome del costume di Norma Kamali) potrebbe anche essere un indumento passepartout per un look serale.

Il monokini, infatti, se abbinato a una mini gonna dello stesso colore può fungere anche da body per “copiare” il look da sera di Diletta Leotta da indossare, come ha fatto lei per rendere più sbarazzino il suo outfit, con anfibi e treccine oppure, per un’occasione più elegante, con sandali gioiello.