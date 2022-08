Jennifer Lopez e Ben Affleck, tutta la verità sul (presunto) divorzio lampo

Poche settimane fa il matrimonio in gran segreto, e già si vocifera di un presunto divorzio lampo. Jennifer Lopez e Ben Affleck continuano a far parlare di loro e, dopo la romantica luna di miele in quel di Parigi, avrebbero ora preso strade separate. Ma non è come sembra e, come riporta una fonte vicina alla coppia alla rivista americana Hollywood Life, il motivo del distacco non ha nulla a che vedere con una crisi sentimentale: qual sarebbe la verità.

Jennifer Lopez e Ben Affleck separati, la verità

Lui 49 anni, lei 53, innamoratissimi e affiatatissimi, hanno deciso di concedersi una seconda possibilità. La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha fatto sognare e sta facendo sognare tutti e, a dimostrazione del sentimento che in fondo non è mai svanito, hanno da poco deciso di compiere il passo più importante. La coppia si è sposata a metà luglio a Las Vegas, in una cerimonia privata cui ha fatto seguito una romantica luna di miele a Parigi. Ora, però, la cantante e l’attore hanno preso strade separate, e c’è chi urla alla crisi.

A spiegare la loro intenzione di distaccarsi temporaneamente è una fonte vicina alla coppia che, in esclusiva alla rivista americana Hollywood Life, ha svelato come lui sia tornato a Los Angeles, mentre lei sia rimasta in Europa. Nessuna crisi in corso, però, semplicemente la necessità di trascorrere del tempo separati per concentrarsi sui rispettivi progetti professionali. “In realtà credono che passare del tempo separati l’uno dall’altro li renda più forti ed è perfetto, perché quando sono separati guadagnano un’enorme quantità di denaro. È una situazione vantaggiosa per tutti”, rende noto la fonte.

Quando sono separati, Jennifer Lopez e Ben Affleck rimarrebbero sempre e comunque in contatto, o messaggiandosi o con FaceTime. “Sanno perfettamente che ci saranno momenti in cui non potranno stare sempre insieme. È qualcosa che entrambi hanno riconosciuto e discusso a lungo durante la loro relazione, quindi non è una novità”, svela un’altra fonte.

I commenti sulla presunta crisi

L’articolo di Hollywood Life, tuttavia, ha prontamente fatto il giro della Rete ed è stato frainteso. Molti, infatti, hanno capito che Jennifer Lopez e Ben Affleck si siano effettivamente lasciati a neanche un mese di distanza dal matrimonio da favola in terra americana. E su Twitter sono numerosissimi gli utenti che hanno condiviso messaggi piuttosto ironici su questo presunto divorzio-lampo, anticipato da un matrimonio-lampo che ha decisamente sorpreso tutti.

“Il matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez è durato meno di una barattolo di nutella nella mia dispensa” ha scritto un utente. C’è invece chi parla del 2022 come anno nefasto per le coppie d’oro dello spettacolo: “Jennifer Lopez e Ben Affleck pare che si siano già lasciati. Vabbè dai quest’anno diciamo è “il 2022” e non “è l’anno dei divorzi e delle separazioni” perché era troppo lungo”,

E c’è chi, infine, fa riferimento alla televisione. Ed ecco che torna in voga il nome di Flavia Vento e la sua brevissima partecipazione al Grande Fratello Vip 5: “il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck durato meno di Flavia vento al GFVip”. L’ironia dilaga sui social, sebbene la verità sia ben diversa.