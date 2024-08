Diletta D’Andrea, chi era la terza moglie di Gassman (morta senza esequie)

Al cinema Diletta D’Andrea ha esordito nel film Il conte Max (1957) di Giorgio Bianchi (1957) al fianco di Alberto Sordi. Ha continuato a recitare sul grande schermo fino al 1964. Tra i suoi titoli La voglia matta (1962) e Le ore dell’amore (1963), entrambi di Salce, Obiettivo ragazze (1963) di Mario Mattoli, Ercole sfida Sansone (1963) di Pietro Francisci, Tre notti d’amore, episodio di La moglie bambina (1964) di Franco Rossi (1964). In seguito ha recitato molto in teatro in compagnia di Vittorio Gassman.

Vittorio Gassman, le mogli, gli amori, i figli

Amato moltissimo, amò moltissimo. La vita di Vittorio Gassman fu costellata di sentimenti profondi, di momenti vissuti con intensità. L’uomo si sposò per la prima volta da giovanissimo, alle prime esperienze, e a rubargli il cuore fu la collega Nora Ricci, bella ma soprattutto talentuosa. I due fecero coppia anche sul palcoscenico. Si sposano nel 1943 e dalla loro unione nasce Paola, che è stata una delle più importanti attrici teatrali italiane (è morta ad aprile del 2024). La loro storia finisce nel 1952.

Nel 1952 Vittorio Gassman cambia vita, provando a farsi strada negli Stati Uniti, a Hollywood per la precisione. E’ proprio su un set hollywoodiano che l’attore si innamora di una collega, che all’epoca era una delle star più impegnate del grande schermo. Lei si chiama Shelley Winters. I due si sposano in Messic star americana. Dalla loro unione nasce Vittoria, l’unica figlia a non aver intrapreso una carriera teatrale o nel cinema, ma ad essersi dedicata allo studio della medicina.

Fu poi Anna Maria Ferrero a catturare l’attenzione e i sentimenti di Gassman. Un amore che però non sfociò mai in un matrimonio. La loro storia durò circa sette anni e si concluse quando lei scelse di sposare il collega Jean Sorel. Vittorio Gassman incontrerà poi un’altra, Juliette Mayniel (spirata nel 2023) e, di lì a poco, questo amore porterà alla nascita di Alessandro, anche lui un apprezzato attore.