Detto Fatto, Bianca Guaccero incontra Manila Nazzaro. E fa luce sulla lite con Adriana Volpe

editato in: da

La conduttrice ed ex modella Manila Nazzaro è tornata in televisione. L’occasione? Una speciale apparizione a Detto Fatto, programma condotto dall’impeccabile Bianca Guaccero. La Nazzaro è stata protagonista di un tutorial di make up, ma con la sua abilità la conduttrice Rai è riuscita a farle qualche piccola domanda, sollevando tra le altre la questione della lite con Adriana Volpe.

La storia professionale di Manila inizia 20 anni fa: è nel 1999 che la donna viene incoronata come Miss Italia di quella edizione presentata dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi, al quale venne affidata la conduzione proprio in quell’anno.

Un momento unico, come la stessa Nazzaro ha confessato, soprattutto perché la tanto agognata coroncina fu messa sul suo capo da una delle personalità più importanti della televisione italiana: il grandissimo Alberto Sordi.

Istanti unici quelli vissuti dall’ex modella che hanno segnato l’inizio della sua carriera nel mondo della tv culminata poi nel 2014 quando le è stato affidato prima il ruolo di inviata e poi di conduttrice nel programma televisivo Mezzogiorno in Famiglia.

Pochi dopo però la presentatrice è stata mandata via dallo show. A prendere il suo posto è stata Adriana Volpe, alla quale è stato assegnato il ruolo da conduttrice. Furono proprio i giornali a quei tempi a parlare di una presunta lite tra le due donne a causa di questa scelta della Rai.

Nonostante il tempo trascorso, la querelle non è stata dimenticata e nello studio di Detto Fatto, Manila ha finalmente raccontato la sua verità rispetto ai fatti accaduti.

Se è vera la lite con la Volpe? Assolutamente no! Infatti io e Adriana, quando ci siamo incontrate, abbiamo chiarito. La delusione c’è, è inevitabile ed umana, ma non è colpa sua.

Così ha detto la Nazzaro, rispetto a quel ruolo che le è stato “rubato” dalla collega. Ma per Manila quella sostituzione al timone di Mezzogiorno in Famiglia non è stata una sorpresa.

La presentatrice infatti era a conoscenza che la Volpe avrebbe preso il suo posto e nonostante questo non si pente di essere stata per diverso tempo al timone dello show.

Al contrario invece, come ha confessato alla Guaccero, ricorda gli anni di Mezzogiorno in Famiglia come i più belli. Un’esperienza, quella della conduzione, meravigliosa che la donna ha deciso di sfruttare come crescita personale e professionale fino all’ultimo momento.