“Il destino è fatto di secondi”. Lory Del Santo sulla scomparsa del figlio Conor

Fonte: IPA Lory Del Santo, la sua vita fatta di rinascite

Lory Del Santo è tornata a parlare del dolore per la perdita del figlio Conor in un’intervista rilasciata al Corriere, ma non solo: la vita della showgirl si è sviluppata tra gioie ma anche grandissimi dolori che lei ha cercato di superare con tutte le sue forze nonostante la difficoltà. Le sue parole e l’esempio di forza che trasmette.

Lory Del Santo: le parole sulla scomparsa del figlio Conor

Probabilmente dieci vite non basterebbero a equiparare quella vissuta da Lory Del Santo, la quale ha passato momenti davvero difficili e una serie di cadute, sfociate sempre poi in grande forza.

Era il 1991 quando suo figlio Conor Clapton, nato dalla relazione con Eric Clapton, cadde a soli cinque anni dal 53° piano di un grattacielo di New York. Un ricordo troppo doloroso per Lory che preferisce non parlare troppo di ciò che è accaduto: “Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chissà quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più”, ha spiegato la showgirl reduce dall’ultima edizione dell‘Isola dei Famosi insieme al suo attuale fidanzato Marco Cucolo.

“È come essere seppellito vivo, ti buttano col badile la terra sopra e tu vedi tutto, ma quando vanno via tu, con un dito, riesci a liberarti. Vedo questa immagine di continuo. Vedo che, nonostante tutto, tiro fuori le dita e sopravvivo”.

Parole fortissime, risultato di un grande lavoro su se stessi e di una vita che non è stata affatto clemente con lei. Lory Del Santo, infatti, non ha dovuto far fronte solamente alla perdita di suo figlio Conor, che sarebbe decisamente bastata per mettere a repentaglio una stabilità emotiva costruita nel tempo.

Lory Del Santo, la perdita di altri due figli

Aveva soli 19 anni nel 2018 il figlio di Lory Del Santo, Loren, che si è tolto la vita a causa di una malattia. La stessa Lory, in un’intervista a Verissimo, aveva annunciato la tragica vicenda: “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”.

Se la vicenda di Conor viene definita “destino” dalla showgirl, quella di Loren invece la definisce “una disgrazia” per una malattia diagnosticata postuma. Ma c’è stato un altro periodo buio nella vita della Del Santo, perché la donna ha affrontato anche la perdita del figlio avuto dal tennista Richard Krajicek: “È nato a Milano, prematuro ma perfetto, è morto in due settimane per un’infezione“, ha spiegato nell’intervista al Corriere.

Una perdita che ha messo a dura prova il rapporto con il tennista, ma non è stata l’unica cosa a farlo, perché è stato lo stesso Richard a tradirla e a lasciarla. “Ho pianto per mesi, ho pianto in tutti i taxi di New York. Quando mi stava passando, lui ritornava perché non riusciva a stare lontano”, ha spiegato.

Le delusioni d’amore hanno contribuito a una vita in cui è stata messa davvero a dura prova come donna, come madre e come figlia, ma Lory Del Santo è stata in grado di rialzarsi sempre, seppur con forti dolori, e la sua forza è un vero esempio.